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Стефания Маликова появилась в обрезанных джинсах и сапогах-чулках, чем насмешила фанатов

Старшая дочь знаменитого российского певца Дмитрия Маликова Стефания в своем микроблоге Instagram показала новый образ в обрезанных джинсах и сапогах-чулках. Подписчики юной модели не оценили ее наряд и обрушились с критикой.

Стефания Маликова появилась в обрезанных джинсах и сапогах-чулках, чем насмешила фанатов

Дочь Дмитрия Маликов с ранних лет мечтала быть успешным модельером, и научиться данному ремеслу хотела в столицах Франции или Англии, или в одном из итальянских городов Флоренции. Несмотря на то, что девушка учится в МГИМО, свои мечты она предавать не собирается. Стефания придумывает новые образы и делится ими со своими подписчиками в Instagram. В ее аккаунте можно собрать целое портфолио будущего дизайнера одежды. А авторами снимков являются фотографы профессионалы.

Однако один из последних нарядов публике не понравился, и многие подписчики довольно резко раскритиковали его. На снимке можно увидеть на Стефании обрезанные джинсы до середины икры, а обута она в сапоги-чулки. Большинство пользователей отметили, что наряд ей не идет и выглядит ужасно. Кто-то даже написал: «Стеша, не позорь семью!».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 22:00

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