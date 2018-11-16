Стефания Маликова появилась в обрезанных джинсах и сапогах-чулках, чем насмешила фанатов

Дочь Дмитрия Маликов с ранних лет мечтала быть успешным модельером, и научиться данному ремеслу хотела в столицах Франции или Англии, или в одном из итальянских городов Флоренции. Несмотря на то, что девушка учится в МГИМО, свои мечты она предавать не собирается. Стефания придумывает новые образы и делится ими со своими подписчиками в Instagram. В ее аккаунте можно собрать целое портфолио будущего дизайнера одежды. А авторами снимков являются фотографы профессионалы.Однако один из последних нарядов публике не понравился, и многие подписчики довольно резко раскритиковали его. На снимке можно увидеть на Стефании обрезанные джинсы до середины икры, а обута она в сапоги-чулки. Большинство пользователей отметили, что наряд ей не идет и выглядит ужасно. Кто-то даже написал: «Стеша, не позорь семью!».