В России стартовали продажи игровых мониторов класса AOPEN HC1 от компании Acer





AOPEN на рынок мониторов РФ выходит впервые. По заявлению производителя, мониторы AOPEN из серии HC1 отлично подходят для компьютерных игр, при этом обеспечивая быстрый отклик и чёткую картинку без смазывания. Особенно это важно в случае многопользовательских игр. Серия включает 23,6/27/31,5 – дюймовые панели. Две младшие версии имеют разрешение формата Full HD. При этом старшая версия обладает разрешением на 2560×1440 рх (2К). Мониторы отличаются изогнутой формой. Частота обновления в данном случае достигает 144 Гц, а время отклика матрицы около 4 мс. Динамическая контрастность составляет 100 000 000:1, яркость - 250 кд/м2. Углы обзора по вертикали/горизонтали достигают 178 градусов.Панелями AOPEN HC1 поддерживается технология AMD Radeon FreeSync. В свою очередь ею синхронизируется частота кадров дисплея, а также видеокарты, при этом сводя до минимума лаги, а также разрывы изображения, позволяя сделать его плавным и чётким. Стоит отметить, что мониторы AOPEN из семейства HC1 являются с 16 ноября доступными в сетях «М.Видео», а также «Эльдорадо». Цена устройства стартует с 15 990 руб. Гарантия производителя составляет три года.