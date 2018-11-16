Мобильное приложение Ricult увеличило урожайность на 50%





С помощью программы Ricult пользователи смогут получать данные о прогнозе погоды и информацию со спутников, что позволяет прогнозировать показатели урожайности на следующий год. Тем фермерам, которые обладают таким сведениями, банки более охотно дают кредиты. Кроме этого, жителям Таиланда и Пакистана не придется обращаться за помощью к неофициальным организациям, требующим до 200% годовых.Работает Ricult через голосовые звонки, мобильное приложение или SMS-рассылки. Но сложность заключается в том, что не у всех местных фермеров есть смартфоны, которые смогут поддерживать данное приложение. Для того, чтобы стать пользователем программы, необходимо предоставить выпускникам MIT геоданные фермерского хозяйства.В рамках проекта предусмотрено и сотрудничество с местными экспертами. Они могут приехать к фермерам и изучить почву, проанализировав ее состав. Специалисты подскажут, что лучше посадить в данной местности, какие использовать удобрения и пестициды. Участники Ricult сообщили, что данное мобильное приложение увеличило показатели урожайности на 50%. При этом доходы фермеров увеличились до 40%. На сегодняшний день программой пользуется около 10 тысяч человек.