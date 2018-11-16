Яна Рудковская закрыла показ собственной коллекции, пройдясь по подиуму с сыном

Яна Рудковская впервые выпустила линейку одежды, которую разработала сама. В связи с этим был организован ее дебютный показ. Среди приглашенных было много звездных гостей, которые поддерживали коллегу. Несмотря на то, что многие гости не успели на мероприятие, он прошел с большим аншлагом.Короткие отрывки Рудковская опубликовала в своем аккаунте Instagram. На одном из роликов можно увидеть, как продюсер и ее младший сын уверенно идут по подиуму. Они демонстрировали теплые зимние куртки, на капюшонах которых были пришиты «уши». А кто-то из зрителей вручил дизайнеру букет цветов. Таким образом, показ был закрыт.