



Латвийский композитор и дирижер Раймонд Паулс родился в Риге в 1936-м. В течение 1989-1993 гг. он возглавлял Минкультуры Латвии. В течение последних 10 лет из Латвии, население которой составляет порядка 2 млн человек, уехало свыше 300 тысяч жителей. В соответствии с информацией Центрального статистического управления, каждый день страну покидают порядка 60 человек., — сообщил Паулс во время общения с журналистами.Глава Профсоюза сотрудников здравоохранения и соцухода Валдис Керис рассказал, что в минувшем году Латвия оставалась на 3-м месте по снижению количества населения в ЕС. При этом в сейме республики отметили, что количество молодежи в Латвии с 1990 года упало почти в 2 раза. Центрстатуправление государства указывает на дальнейшее сокращение латвийского населения.