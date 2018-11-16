Раймонд Паулс рассказал о выезде его семьи из Латвии для жизни за рубежом
Раймонд Паулс рассказал, что его семья оставила Латвию и проживает за рубежом. Известный композитор последовал примеру свыше 300 тысяч жителей республики, «у которых еще есть деньги».
Латвийский композитор и дирижер Раймонд Паулс родился в Риге в 1936-м. В течение 1989-1993 гг. он возглавлял Минкультуры Латвии. В течение последних 10 лет из Латвии, население которой составляет порядка 2 млн человек, уехало свыше 300 тысяч жителей. В соответствии с информацией Центрального статистического управления, каждый день страну покидают порядка 60 человек.
«Все уехали. Такая тенденция для всех, у кого есть деньги. Дети обучаются за границей. Обе мои внучки учились в интернациональной школе, у дочери супруг — иностранец, в их семье разговаривают по-английски. Внучки учатся в американских университетах, одна уже закончила, вторая - закончит в следующем году. Теперь они их люди. Я улыбаюсь из-за этого, но они не поют. Там — иная музыка», — сообщил Паулс во время общения с журналистами.
Глава Профсоюза сотрудников здравоохранения и соцухода Валдис Керис рассказал, что в минувшем году Латвия оставалась на 3-м месте по снижению количества населения в ЕС. При этом в сейме республики отметили, что количество молодежи в Латвии с 1990 года упало почти в 2 раза. Центрстатуправление государства указывает на дальнейшее сокращение латвийского населения.
Латвийский композитор и дирижер Раймонд Паулс родился в Риге в 1936-м. В течение 1989-1993 гг. он возглавлял Минкультуры Латвии. В течение последних 10 лет из Латвии, население которой составляет порядка 2 млн человек, уехало свыше 300 тысяч жителей. В соответствии с информацией Центрального статистического управления, каждый день страну покидают порядка 60 человек.
«Все уехали. Такая тенденция для всех, у кого есть деньги. Дети обучаются за границей. Обе мои внучки учились в интернациональной школе, у дочери супруг — иностранец, в их семье разговаривают по-английски. Внучки учатся в американских университетах, одна уже закончила, вторая - закончит в следующем году. Теперь они их люди. Я улыбаюсь из-за этого, но они не поют. Там — иная музыка», — сообщил Паулс во время общения с журналистами.
Глава Профсоюза сотрудников здравоохранения и соцухода Валдис Керис рассказал, что в минувшем году Латвия оставалась на 3-м месте по снижению количества населения в ЕС. При этом в сейме республики отметили, что количество молодежи в Латвии с 1990 года упало почти в 2 раза. Центрстатуправление государства указывает на дальнейшее сокращение латвийского населения.
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:24