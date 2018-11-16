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В Сети появились новые подробности о версии Mazda 3 следующего поколения

В Сети появились новые подробности о Mazda 3 следующей генерации. В интернет выложили первые снимки новой версии.

В Сети появились новые подробности о версии Mazda 3 следующего поколения

Серийная версия все свои черты должна унаследовать от концепта. Фары авто стали более вытянутыми, а также узкими. Задняя часть транспортного средства является очень покатой. Она обладает широкими стойками. Место для крепления автомобильного номерного знака находится на бампере. В свою очередь мировой дебют транспортного средства должен состояться уже в конце ноября во время автомобильного салона. Его будут проводить на территории Лос-Анджелеса. В рамках российского авторынка представили авто в кузове седана актуальной генерации. Данный автомобиль можно приобрести от 1 205 000 рублей. Под капотом авто устанавливается 1,6-литровая силовая установка на 104 лошадиных сил. Альтернативой данного двигателя выступает полуторалитровый мотор на 125 лошадиных сил. За это нужно доплатить ещё 80 000 рублей.

В Сети появились сведения о тест-драйве седана версии Volvo S60. Транспортное средство обладает ярким дизайном.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:30

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