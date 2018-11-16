В Сети появились новые подробности о версии Mazda 3 следующего поколения
В Сети появились новые подробности о Mazda 3 следующей генерации. В интернет выложили первые снимки новой версии.
Серийная версия все свои черты должна унаследовать от концепта. Фары авто стали более вытянутыми, а также узкими. Задняя часть транспортного средства является очень покатой. Она обладает широкими стойками. Место для крепления автомобильного номерного знака находится на бампере. В свою очередь мировой дебют транспортного средства должен состояться уже в конце ноября во время автомобильного салона. Его будут проводить на территории Лос-Анджелеса. В рамках российского авторынка представили авто в кузове седана актуальной генерации. Данный автомобиль можно приобрести от 1 205 000 рублей. Под капотом авто устанавливается 1,6-литровая силовая установка на 104 лошадиных сил. Альтернативой данного двигателя выступает полуторалитровый мотор на 125 лошадиных сил. За это нужно доплатить ещё 80 000 рублей.
В Сети появились сведения о тест-драйве седана версии Volvo S60. Транспортное средство обладает ярким дизайном.
Серийная версия все свои черты должна унаследовать от концепта. Фары авто стали более вытянутыми, а также узкими. Задняя часть транспортного средства является очень покатой. Она обладает широкими стойками. Место для крепления автомобильного номерного знака находится на бампере. В свою очередь мировой дебют транспортного средства должен состояться уже в конце ноября во время автомобильного салона. Его будут проводить на территории Лос-Анджелеса. В рамках российского авторынка представили авто в кузове седана актуальной генерации. Данный автомобиль можно приобрести от 1 205 000 рублей. Под капотом авто устанавливается 1,6-литровая силовая установка на 104 лошадиных сил. Альтернативой данного двигателя выступает полуторалитровый мотор на 125 лошадиных сил. За это нужно доплатить ещё 80 000 рублей.
В Сети появились сведения о тест-драйве седана версии Volvo S60. Транспортное средство обладает ярким дизайном.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:30