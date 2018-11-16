Китайская фирма Elephone представила смартфон с выдвижной сдвоенной камерой
Новый смартфон со сдвоенной выдвигающейся камерой продемонстрировали представители китайской фирмы Elephone. Устройство разработчики продемонстрировали на выставке Chongqing International Mobile Phone Exhibition.
Новый девайс получил наименование Elephone U2, функционирует он на базе чипсета Helio P60, имеет оперативную память на 4 Гб, ПЗУ объёмом 64 и 128 Гб в зависимости от модели. Главной отличительной особенностью нового смартфона является основная сдвоенная камера с выдвижным модулем разрешением 12,5 и 2 мегапикселя. Аккумулятор нового устройства имеет ёмкость на 3,5 тысячи миллиампер часов.
Кроме того, китайский производитель намерен представить устройство Elephone A6, которое функционирует на основе процессора Helio P22, а также имеет 4 Гб ОЗУ. На данной модели смартфона тоже будет установлена двойная камера на 16,2 и 2 Мп соответственно. Когда новые девайсы появятся на рынке, производители не сообщили.
Новый девайс получил наименование Elephone U2, функционирует он на базе чипсета Helio P60, имеет оперативную память на 4 Гб, ПЗУ объёмом 64 и 128 Гб в зависимости от модели. Главной отличительной особенностью нового смартфона является основная сдвоенная камера с выдвижным модулем разрешением 12,5 и 2 мегапикселя. Аккумулятор нового устройства имеет ёмкость на 3,5 тысячи миллиампер часов.
Кроме того, китайский производитель намерен представить устройство Elephone A6, которое функционирует на основе процессора Helio P22, а также имеет 4 Гб ОЗУ. На данной модели смартфона тоже будет установлена двойная камера на 16,2 и 2 Мп соответственно. Когда новые девайсы появятся на рынке, производители не сообщили.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 18:00