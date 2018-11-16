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Китайская фирма Elephone представила смартфон с выдвижной сдвоенной камерой

Новый смартфон со сдвоенной выдвигающейся камерой продемонстрировали представители китайской фирмы Elephone. Устройство разработчики продемонстрировали на выставке Chongqing International Mobile Phone Exhibition.

Китайская фирма Elephone представила смартфон с выдвижной сдвоенной камерой

Новый девайс получил наименование Elephone U2, функционирует он на базе чипсета Helio P60, имеет оперативную память на 4 Гб, ПЗУ объёмом 64 и 128 Гб в зависимости от модели. Главной отличительной особенностью нового смартфона является основная сдвоенная камера с выдвижным модулем разрешением 12,5 и 2 мегапикселя. Аккумулятор нового устройства имеет ёмкость на 3,5 тысячи миллиампер часов.

Кроме того, китайский производитель намерен представить устройство Elephone A6, которое функционирует на основе процессора Helio P22, а также имеет 4 Гб ОЗУ. На данной модели смартфона тоже будет установлена двойная камера на 16,2 и 2 Мп соответственно. Когда новые девайсы появятся на рынке, производители не сообщили.



 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 18:00

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