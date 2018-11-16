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Ольга Рапунцель очередной раз заявила о своем уходе из «Дома-2»

Скандальная и эксцентричная участница «Дома-2» Ольга Рапунцель очередной раз объявила о своем уходе из проекта.

В последнее время Рапунцель часто жалуется на усталость и регулярно подбрасывает свою полугодовалую дочь бабушке, поселившейся на телестройке исключительно ради внучки.

Ольга Рапунцель очередной раз заявила о своем уходе из «Дома-2»

Более того, Ольга публично объявила, что никогда не испытывала материнских чувств, обвинив свою мать, Татьяну Владимировну, в разгульном образе жизни.

Тему отношения Рапы к своей матери и своей дочери Василисе подняла в очередном эфире Ольга Бузова, но Рапунцель не пожелала признать своих ошибок и заявила, что намерена покинуть «Дом-2».

Насколько реальны угрозы Рапы покажет уже ближайшее время, ведь скандальная участница уже не раз грозилась покинуть телестройку.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:07

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