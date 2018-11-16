Ольга Рапунцель очередной раз заявила о своем уходе из «Дома-2»

В последнее время Рапунцель часто жалуется на усталость и регулярно подбрасывает свою полугодовалую дочь бабушке, поселившейся на телестройке исключительно ради внучки.Более того, Ольга публично объявила, что никогда не испытывала материнских чувств, обвинив свою мать, Татьяну Владимировну, в разгульном образе жизни.Тему отношения Рапы к своей матери и своей дочери Василисе подняла в очередном эфире Ольга Бузова, но Рапунцель не пожелала признать своих ошибок и заявила, что намерена покинуть «Дом-2».Насколько реальны угрозы Рапы покажет уже ближайшее время, ведь скандальная участница уже не раз грозилась покинуть телестройку.