Ольга Рапунцель очередной раз заявила о своем уходе из «Дома-2»
Скандальная и эксцентричная участница «Дома-2» Ольга Рапунцель очередной раз объявила о своем уходе из проекта.
В последнее время Рапунцель часто жалуется на усталость и регулярно подбрасывает свою полугодовалую дочь бабушке, поселившейся на телестройке исключительно ради внучки.
Более того, Ольга публично объявила, что никогда не испытывала материнских чувств, обвинив свою мать, Татьяну Владимировну, в разгульном образе жизни.
Тему отношения Рапы к своей матери и своей дочери Василисе подняла в очередном эфире Ольга Бузова, но Рапунцель не пожелала признать своих ошибок и заявила, что намерена покинуть «Дом-2».
Насколько реальны угрозы Рапы покажет уже ближайшее время, ведь скандальная участница уже не раз грозилась покинуть телестройку.
В последнее время Рапунцель часто жалуется на усталость и регулярно подбрасывает свою полугодовалую дочь бабушке, поселившейся на телестройке исключительно ради внучки.
Более того, Ольга публично объявила, что никогда не испытывала материнских чувств, обвинив свою мать, Татьяну Владимировну, в разгульном образе жизни.
Тему отношения Рапы к своей матери и своей дочери Василисе подняла в очередном эфире Ольга Бузова, но Рапунцель не пожелала признать своих ошибок и заявила, что намерена покинуть «Дом-2».
Насколько реальны угрозы Рапы покажет уже ближайшее время, ведь скандальная участница уже не раз грозилась покинуть телестройку.