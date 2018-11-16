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Дакота и Соколовский в один день выпустили новые песни с рассказом о своих чувствах

Известный российский певец Влад Соколовский и его коллега по сцене Рита Дакота, которые не так давно еще были счастливы в браке, практически одновременно выпустили новые треки, посвященные разбитым чувствам после развода. Информацию о новинке каждый сообщил в своем Instagram. Поклонники не считают это совпадением.


Дакота и Соколовский в один день выпустили новые песни с рассказом о своих чувствах

В своем блоге Влад Сокловский поделился новостью о выходе его новой песни под названием «Гораздо Важней». Под тизером он отметил, что данный трек помог ему. Теперь он готов двигаться дальше и признал каждую совершенную им ошибку. Он уверен, что многим его поклонникам песня сможет помочь определиться с выбором пути. Тем, кто понял, что Гораздо Важнее быть собой, признавать свои ошибки и быть честным» - подытожил певец. Что касается его бывшей супруги Риты Дакоты, то она также сегодня объявила о премьере клипа на песню «Цунами», которая взлетела в чартах на первое место буквально сразу. В тексте певица рассказывает о боли, которую ей пришлось испытать из-за измен мужа.

Читатели блогов каждого из кумиров уверены, что такое совпадение «случайностью» назвать трудно. Некоторые уверены в особой связи между Дакотой и Соколовским, а кто-то увидел в их разводе чистой воды пиар.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:30

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