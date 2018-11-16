Поездка Порошенко на Мальдивы по поддельным документам стала поводом для судебных разборок





Уголовное дело будет возбуждено в отношении сотрудников управления госохраны, СБУ, миграционной и фискальной служб. Их обвиняют в выдаче поддельных документов и содействии пересечении по ним президента и его семьи. Кузьмин отметил, что данное решение было принято еще полгода назад, но о нем стало известно лишь сейчас после «неоднократных напоминаний».Напомним, что 1 января Петр Порошенко с семьей и охраной отправились в отпуск на Мальдивские острова. При пересечении границы Порошенко и сопровождающие его лица предъявили фальшивые паспорта. Сам отпуск обошелся главе государства в полмиллиона долларов. Позже украинский президент заявил, что использовал свой паспорт, а отдых оплатил со своего личного счета.