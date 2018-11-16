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Поездка Порошенко на Мальдивы по поддельным документам стала поводом для судебных разборок

Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины возбудить уголовное дело и начать досудебное расследование о поездке Петра Порошенко и членов его семьи на Мальдивы в январе текущего года. Об этом заявил экс-первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин.

Поездка Порошенко на Мальдивы по поддельным документам стала поводом для судебных разборок


Уголовное дело будет возбуждено в отношении сотрудников управления госохраны, СБУ, миграционной и фискальной служб. Их обвиняют в выдаче поддельных документов и содействии пересечении по ним президента и его семьи. Кузьмин отметил, что данное решение было принято еще полгода назад, но о нем стало известно лишь сейчас после «неоднократных напоминаний».

Напомним, что 1 января Петр Порошенко с семьей и охраной отправились в отпуск на Мальдивские острова. При пересечении границы Порошенко и сопровождающие его лица предъявили фальшивые паспорта. Сам отпуск обошелся главе государства в полмиллиона долларов. Позже украинский президент заявил, что использовал свой паспорт, а отдых оплатил со своего личного счета.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:30

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