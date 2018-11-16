Модель Victoria’s Secret Вита Сидоркина родила первого ребенка от супруга миллионера
Российская 24-летняя модель компании Victoria’s Secret Вита Сидоркина сегодня впервые стала матерью. Звезда показала в своем микроблоге Instagram трогательный снимок с малышом, которого родила от своего супруга итальянского бизнесмена.
Летом прошлого года Вита Сидоркина вышла замуж за итальянского миллионера Валерио Морабито. В конце лета модель сообщила, что ждет ребенка. Она опубликовала в соцсети фото в нижнем белье, показав поклонникам изменившуюся свою фигуру. Накануне звезда опубликовала фото, на котором она запечатлена с младенцем на руках, а сзади ее обнимает супруг. Фанаты принялись поздравлять в комментариях новоиспеченных родителей.
Накануне Влад Топалов презентовал новый клип на трек «Там, где ты», в котором снялась его беременная возлюбленная Регина Тодоренко.
Летом прошлого года Вита Сидоркина вышла замуж за итальянского миллионера Валерио Морабито. В конце лета модель сообщила, что ждет ребенка. Она опубликовала в соцсети фото в нижнем белье, показав поклонникам изменившуюся свою фигуру. Накануне звезда опубликовала фото, на котором она запечатлена с младенцем на руках, а сзади ее обнимает супруг. Фанаты принялись поздравлять в комментариях новоиспеченных родителей.
Накануне Влад Топалов презентовал новый клип на трек «Там, где ты», в котором снялась его беременная возлюбленная Регина Тодоренко.