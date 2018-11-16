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Онлайн-консультант стал самым популярным бизнес-сервисом в интернете среди предпринимателей Москвы

Как сообщила заместитель главы Москвы Наталья Сергунина, по результатам проведенного ГБУ "Малый бизнес столицы" среди московских предпринимателей опроса самым полезным для ведения бизнеса интернет-сервисом был признан онлайн-консультант.

В число самых востребованных вариантов вошли также онлайн-бухгалтерия и онлайн-курсы обучения. В проведенном в течение августа и сентября 2018 года исследовании приняли участие 519 клиентов ГБУ.
Онлайн-консультант стал самым популярным бизнес-сервисом в интернете среди предпринимателей Москвы

– Московское правительство создает благоприятные условия для тех бизнесменов, которые желают повысить профессиональный уровень. Сотрудники профильных центров провели свыше 160 тысяч консультаций предпринимателей, обучили около 50 тысяч человек. Мы предлагаем самые востребованные программы и актуальные проекты, – рассказала заместитель мэра.

Победившие варианты опроса набрали 10.6% (онлайн-консультант), 9.8% (онлайн-бухгалтерия), 7.1% (онлайн-обучение), 6.4% (онлайн-нетворкинг) от общего числа голосов соответственно.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:59

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