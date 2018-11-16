Седан Toyota Corolla 2020 года представлен официально





Седан представлен в двух модификациях Sporty и Prestige. Первая будет реализовываться под наименованием Levin на рынках США, Китая, Японии и в других регионах. Вторая версия поступит в продажу под названием Corolla на рынках Европы, Китая и иных странах. По словам производителей, модификации будут различаться бамперами, фарами головного света и другими элементами.В моторную линейку Toyota Corolla 2020 войдут несколько силовых установок – бензиновый двигатель объёмом 1,8 литра, новый четырёхцилиндровый мотор Dynamic-Force ёмкостью 2,0 литра мощностью 169 лошадиных сил, а также гибридная модификация. В качестве трансмиссии предлагается «механика» и вариатор. На российском рынке седан появится в первом квартале следующего года.