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Седан Toyota Corolla 2020 года представлен официально

Накануне состоялась официальная премьера седана Toyota Corolla 2020 модельного года. На европейском и американском рынках в продажу автомобиль поступит весной следующего года.

Седан Toyota Corolla 2020 года представлен официально

Седан представлен в двух модификациях Sporty и Prestige. Первая будет реализовываться под наименованием Levin на рынках США, Китая, Японии и в других регионах. Вторая версия поступит в продажу под названием Corolla на рынках Европы, Китая и иных странах. По словам производителей, модификации будут различаться бамперами, фарами головного света и другими элементами.

В моторную линейку Toyota Corolla 2020 войдут несколько силовых установок – бензиновый двигатель объёмом 1,8 литра, новый четырёхцилиндровый мотор Dynamic-Force ёмкостью 2,0 литра мощностью 169 лошадиных сил, а также гибридная модификация. В качестве трансмиссии предлагается «механика» и вариатор. На российском рынке седан появится в первом квартале следующего года.



 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 16:03

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