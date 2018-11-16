Блондинка Ольга, прославившаяся роликом об истории России, записала новое видео
Блондинка Ольга, которая прославилась роликом об истории России, записала новое видео. Сотрудница автоцентра поблагодарила пользователей за поддержку.
В Сети недавно опубликовали ролик при участии очаровательной блондинки Ольги. На данном видео девушка делится с коллегами из автоцентра знаниями в области истории России. В итоге она повеселила слушателей. Девушка заявила, что в Советском Союзе после Иосифа Виссарионовича Сталина к власти пришел Владимир Ильич Ленин. Ольга не знала, что ее в это время записывают на камеру. Ролик распространили по Сети, сделав Ольгу жертвой оскорблений, а также насмешек. Сотрудница автоцентра огорчилась данным нехорошим поступком. Она обратилась в издание «ПолитЭксперт», чтобы ей помогли восстановить репутацию.
По словам девушки, она не соглашалась на, то чтобы её записывали на камеру и выкладывали данное видео в Сеть для распространения. В свою очередь это является грубым нарушением прав человека. Девушка также прислала в редакцию издания видеоролик, в котором благодарит всех пользователей Сети, которые её поддержали и сочувствовали. Она пообещала исправиться, а также выучить историю РФ.
В Сети недавно опубликовали ролик при участии очаровательной блондинки Ольги. На данном видео девушка делится с коллегами из автоцентра знаниями в области истории России. В итоге она повеселила слушателей. Девушка заявила, что в Советском Союзе после Иосифа Виссарионовича Сталина к власти пришел Владимир Ильич Ленин. Ольга не знала, что ее в это время записывают на камеру. Ролик распространили по Сети, сделав Ольгу жертвой оскорблений, а также насмешек. Сотрудница автоцентра огорчилась данным нехорошим поступком. Она обратилась в издание «ПолитЭксперт», чтобы ей помогли восстановить репутацию.
По словам девушки, она не соглашалась на, то чтобы её записывали на камеру и выкладывали данное видео в Сеть для распространения. В свою очередь это является грубым нарушением прав человека. Девушка также прислала в редакцию издания видеоролик, в котором благодарит всех пользователей Сети, которые её поддержали и сочувствовали. Она пообещала исправиться, а также выучить историю РФ.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:05