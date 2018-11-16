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Блондинка Ольга, прославившаяся роликом об истории России, записала новое видео

Блондинка Ольга, которая прославилась роликом об истории России, записала новое видео. Сотрудница автоцентра поблагодарила пользователей за поддержку.

Блондинка Ольга, прославившаяся роликом об истории России, записала новое видео

В Сети недавно опубликовали ролик при участии очаровательной блондинки Ольги. На данном видео девушка делится с коллегами из автоцентра знаниями в области истории России. В итоге она повеселила слушателей. Девушка заявила, что в Советском Союзе после Иосифа Виссарионовича Сталина к власти пришел Владимир Ильич Ленин. Ольга не знала, что ее в это время записывают на камеру. Ролик распространили по Сети, сделав Ольгу жертвой оскорблений, а также насмешек. Сотрудница автоцентра огорчилась данным нехорошим поступком. Она обратилась в издание «ПолитЭксперт», чтобы ей помогли восстановить репутацию.


По словам девушки, она не соглашалась на, то чтобы её записывали на камеру и выкладывали данное видео в Сеть для распространения. В свою очередь это является грубым нарушением прав человека. Девушка также прислала в редакцию издания видеоролик, в котором благодарит всех пользователей Сети, которые её поддержали и сочувствовали. Она пообещала исправиться, а также выучить историю РФ.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:05

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