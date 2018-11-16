Meizu выпустит Meizu Note 8 Plus с четырьмя камерами
Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщили, что разработчики компании Meizu выпустят смартфон Meizu Note 8 Plus с четырьмя камерами, который проходит под M1823 модельным номером. На задней панели устройства будет размещен дактилоскопический сканер и четыре модуля основной камеры.
В случае, если данная информация окажется правдивой, то Meizu Note 8 Plus станет вторым смартфоном на рынке, оснащенным четырехмодульной камерой после Samsung Galaxy A9. У данного гаджета все модули камеры расположены вертикально в верхнем левом углу задней панели. Что касается Meizu Note 8 Plus, то компоновка камеры напомнит линейку Huawei P20. Фотография гаджета доступна по ссылке.
Технические характеристики смартфона производитель еще не назвал. По предварительной информации, девайс будет работать на базе процессора Snapdragon 632, объем оперативной памяти составит 4 или 6 гигабайт. IPS -дисплей разрешением FHD + получит диагональ 6 дюймов.
Отметим, что в конце прошлого месяца разработчики китайской компании представили недорогой планшетофон Meizu Note 8, оснащенный сдвоенной камерой с датчиками разрешением 12 и 5 мегапикселей и объективами с диафрагмой F/1,9.
В случае, если данная информация окажется правдивой, то Meizu Note 8 Plus станет вторым смартфоном на рынке, оснащенным четырехмодульной камерой после Samsung Galaxy A9. У данного гаджета все модули камеры расположены вертикально в верхнем левом углу задней панели. Что касается Meizu Note 8 Plus, то компоновка камеры напомнит линейку Huawei P20. Фотография гаджета доступна по ссылке.
Технические характеристики смартфона производитель еще не назвал. По предварительной информации, девайс будет работать на базе процессора Snapdragon 632, объем оперативной памяти составит 4 или 6 гигабайт. IPS -дисплей разрешением FHD + получит диагональ 6 дюймов.
Отметим, что в конце прошлого месяца разработчики китайской компании представили недорогой планшетофон Meizu Note 8, оснащенный сдвоенной камерой с датчиками разрешением 12 и 5 мегапикселей и объективами с диафрагмой F/1,9.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:55