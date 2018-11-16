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Некрупных юношей не призовут в российскую армию

Заместитель начальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России Андрей Дацко рассказал, кого возьмут, а кого не возьмут служить в армию. По его словам, некрупных юношей в ряды российских вооруженных сил не призовут.

Некрупных юношей не призовут в российскую армию

Замначальника центра отметил, что под некрупными понимаются парни ростом меньше 150 сантиметров и весом до 45 килограммов. Кроме того, под призыв не попадут молодые люди с ожирением третьей степени и больше (к примеру, если при росте 175 сантиметров их вес составляет 122 килограмма). У кого плохое зрение до «минус» шести диоптрий, также избегут службы.

Отметим, что для разных войск разные показатели по росту. Так, границы для службы в спецназе — от 170 до 185 сантиметров, а в танковых войсках военнослужащие должны быть не выше 175 сантиметров, что связано с эргономикой мест для экипажа в военной технике.

По словам Андрея Дацко, на данный момент годными для службы в российской армии признают лишь 79% призывников. Данный показатель выше, чем был пять-шесть лет назад, когда по показателям здоровья освобождалось до 30% призывников. Среди самых распространенных заболеваний — костно-мышечные, в том числе плоскостопие. Однако от службы освобождают только ребят с третьей степенью.



 
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Общество / Главные новости
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:42

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