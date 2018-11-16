Некрупных юношей не призовут в российскую армию





Замначальника центра отметил, что под некрупными понимаются парни ростом меньше 150 сантиметров и весом до 45 килограммов. Кроме того, под призыв не попадут молодые люди с ожирением третьей степени и больше (к примеру, если при росте 175 сантиметров их вес составляет 122 килограмма). У кого плохое зрение до «минус» шести диоптрий, также избегут службы.Отметим, что для разных войск разные показатели по росту. Так, границы для службы в спецназе — от 170 до 185 сантиметров, а в танковых войсках военнослужащие должны быть не выше 175 сантиметров, что связано с эргономикой мест для экипажа в военной технике.По словам Андрея Дацко, на данный момент годными для службы в российской армии признают лишь 79% призывников. Данный показатель выше, чем был пять-шесть лет назад, когда по показателям здоровья освобождалось до 30% призывников. Среди самых распространенных заболеваний — костно-мышечные, в том числе плоскостопие. Однако от службы освобождают только ребят с третьей степенью.