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Ученые назвали пять видов спорта, способных улучшить интимную жизнь

Ученые из США назвали пять видов спорта, которые помогут не только прийти в хорошую физическую форму, но и улучшить качество сексуальной жизни. В целом умеренные нагрузки положительно сказываются на разных системах организма. Материалы исследования обнародованы в одном из профильных научных изданий.

Ученые назвали пять видов спорта, способных улучшить интимную жизнь

Например, речь идет о танго. Этот и множество других видов танца – эффективный метод улучшения собственной физической формы. Они помогают стать более уверенными в себе и привлекательными в глазах противоположного пола.

Также ученые рекомендуют заняться йогой и пилатесом. Они укрепляют разные виды мышц, задействованных в ходе секса. Также не стоит забывать о беге. Это кардионагрузка улучшает кровообращение, качество полового контакта и способствует увеличению количества интимных актов.

Мужчинам рекомендуется заняться плаванием. Этот вид спорта существенно повышает эректильную функцию и сексуальное желание.



 
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Спорт
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 16:25

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