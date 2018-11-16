Дочери Алсу выступили на сцене Кремлевского дворца
Знаменитая российская певица Алсу дала концерт в Кремлевском дворце. Кроме знаменитых коллег, артистку пришли подержать и ее дочери Сафина и Микелла. Они выступали на сцене, а короткую видеозапись опубликовала в своем блоге Instagram известная певица Катя Лель. Зрители и поклонники оценили исполнение девочек.
В честь 20-летия на сцене певица Алсу решила выступить на самой знаменитой сцене столицы. Коллегу пришли поддержать Гарик Мартиросян, Лев Лещенко, рэп-исполнитель Баста и многие другие. Однако самым ярким моментом концерта было выступление дочерей звездной мамы. 10-летняя Микелла спела песню «Over the Rainbow» из мюзикла «Волшебник страны Оз», а 12-летняя Сафина играла на фортепиано.
Катя Лель стала одной из многочисленных звездных гостей праздничного концерта. Она сняла на видео короткий фрагмент выступления дочери коллеги и показала его читателям своего аккаунта. Реакция была незамедлительной, многие отметили, что у исполнительницы хорошие вокальные данные. Кто-то похвалил ее талант не только красиво петь, но и сочинять собственные тексты, несмотря на столь юный возраст. Долгое время Алсу не баловала поклонников фотографиями своих детей, но теперь она смело знакомит публику с каждым из них. Особенно посты с участием Микеллы приходятся по вкусу многим читателям блога певицы. Девочке очень нравится петь песни, и если появляется возможность, то она всегда ею пользуется и выступает на сцене вместе со своей мамой.
В честь 20-летия на сцене певица Алсу решила выступить на самой знаменитой сцене столицы. Коллегу пришли поддержать Гарик Мартиросян, Лев Лещенко, рэп-исполнитель Баста и многие другие. Однако самым ярким моментом концерта было выступление дочерей звездной мамы. 10-летняя Микелла спела песню «Over the Rainbow» из мюзикла «Волшебник страны Оз», а 12-летняя Сафина играла на фортепиано.
Катя Лель стала одной из многочисленных звездных гостей праздничного концерта. Она сняла на видео короткий фрагмент выступления дочери коллеги и показала его читателям своего аккаунта. Реакция была незамедлительной, многие отметили, что у исполнительницы хорошие вокальные данные. Кто-то похвалил ее талант не только красиво петь, но и сочинять собственные тексты, несмотря на столь юный возраст. Долгое время Алсу не баловала поклонников фотографиями своих детей, но теперь она смело знакомит публику с каждым из них. Особенно посты с участием Микеллы приходятся по вкусу многим читателям блога певицы. Девочке очень нравится петь песни, и если появляется возможность, то она всегда ею пользуется и выступает на сцене вместе со своей мамой.