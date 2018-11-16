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Смартфон Tecno Camon 11 появился в России по цене от 8 990 рублей

В России появился в продаже смартфон Tecno Camon 11 по цене от 8 990 рублей. Свою новинку производитель позиционирует в качестве «умного» селфифона с встроенным искусственным интеллектом.

Смартфон Tecno Camon 11 появился в России по цене от 8 990 рублей

Новый гаджет оснащен фронтальной камерой с разрешением 16 Мп и объективом с диафрагмой F/2,0, при портретных снимках оптимизировать изображение помогает технология AI Beauty. В результате фотографии получаются более яркими с чёткими контурами. К тому же имеется режим AI HDR умного расширенного диапазона. Смартфон Tecno Camon 11 имеет фронтальную светодиодную вспышку, которая помимо прямого назначения, помогает разблокировать устройство по лицу в условиях ограниченного освещения, а также оповещает пользователя о входящих сообщениях и пропущенных звонках.

Основная камера оснащена главным модулем на 13 Мп с диафрагмой F/1,8 и дополнительным на 2 Мп. Благодаря системе искусственного интеллекта улучшается итоговая картинка и распознаётся лицо владельца для последующей разблокировки гаджета. Экран смартфона имеет диагональ 6,2 дюйма, объём оперативной памяти составляет 2 Гб, а в качестве аппаратной основы выступает MediaTek MT6739WW. Россиянам Tecno Camon 11 стал доступен с 15 ноября в розничных сетях «Связной» и DNS.



 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 16:15

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