Ксения Собчак перестала ужинать, чтобы избежать слухов о второй беременности
Популярная ведущая, журналист и политик Ксения Собчак вынуждена была сесть на диету, чтобы прекратить все слухи о своей второй беременности.
Мнимая беременность Ксении Собчак уже несколько недель является топовой новостью в Сети, и поставить все точки над «i» решила ведущая Регина Тодоренко в своем YouTube-шоу, в котором обсудила со своей коллегой методы воспитания детей и «интересное положение».
Собчак честно призналась, что не беременна, и все разговоры об этом вызваны некоторыми снимками со светских мероприятий, где Ксения любит переедать.
Впрочем, телеведущая призналась, что есть в этой истории и положительный момент – она смогла похудеть, так как теперь избегает ужинов, чтобы вновь не стать объектом досужих домыслов по поводу фигуры.
Регина напрямую задала Ксении вопрос, беременна ли та, и она ответила отрицательно.
Мнимая беременность Ксении Собчак уже несколько недель является топовой новостью в Сети, и поставить все точки над «i» решила ведущая Регина Тодоренко в своем YouTube-шоу, в котором обсудила со своей коллегой методы воспитания детей и «интересное положение».
Собчак честно призналась, что не беременна, и все разговоры об этом вызваны некоторыми снимками со светских мероприятий, где Ксения любит переедать.
Впрочем, телеведущая призналась, что есть в этой истории и положительный момент – она смогла похудеть, так как теперь избегает ужинов, чтобы вновь не стать объектом досужих домыслов по поводу фигуры.
Регина напрямую задала Ксении вопрос, беременна ли та, и она ответила отрицательно.