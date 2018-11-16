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Ксения Собчак перестала ужинать, чтобы избежать слухов о второй беременности

Популярная ведущая, журналист и политик Ксения Собчак вынуждена была сесть на диету, чтобы прекратить все слухи о своей второй беременности.

Мнимая беременность Ксении Собчак уже несколько недель является топовой новостью в Сети, и поставить все точки над «i» решила ведущая Регина Тодоренко в своем YouTube-шоу, в котором обсудила со своей коллегой методы воспитания детей и «интересное положение».

Ксения Собчак перестала ужинать, чтобы избежать слухов о второй беременности

Собчак честно призналась, что не беременна, и все разговоры об этом вызваны некоторыми снимками со светских мероприятий, где Ксения любит переедать.

Впрочем, телеведущая призналась, что есть в этой истории и положительный момент – она смогла похудеть, так как теперь избегает ужинов, чтобы вновь не стать объектом досужих домыслов по поводу фигуры.


Регина напрямую задала Ксении вопрос, беременна ли та, и она ответила отрицательно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:14

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