Ольга Бузова озвучила семизначный ценник за корпоративы на Новый год





Разумеется, в эти дни Оля определяет свои ценники, так как считает себя самой популярной девушкой России.Однако даже подписчики изрядно повеселились об информации по ценам на участие Бузовой в корпоративах в рождественские и новогодние праздники.По сравнению с прошлым годом звезда «подорожала» ни много ни мало в два раза. СМИ сообщают, что теперь часовое выступление Ольги на новогоднем корпоративе обойдется в 2 миллиона рублей.А если девушка лично проведет праздник, что надо будет выложить на 500 000 рублей дороже.И это всё на фоне того, что в последнее время востребованность этой звезды пошла на спад, а несколько концертов Бузовой вообще были отменены из-за плохой продажи билетов.