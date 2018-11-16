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Ольга Бузова озвучила семизначный ценник за корпоративы на Новый год

Известная певица и популярная телеведущая Ольга Бузова не упускает случая заработать с корпоративными на новогодних праздниках.

Разумеется, в эти дни Оля определяет свои ценники, так как считает себя самой популярной девушкой России.

Ольга Бузова озвучила семизначный ценник за корпоративы на Новый год

Однако даже подписчики изрядно повеселились об информации по ценам на участие Бузовой в корпоративах в рождественские и новогодние праздники.

По сравнению с прошлым годом звезда «подорожала» ни много ни мало в два раза. СМИ сообщают, что теперь часовое выступление Ольги на новогоднем корпоративе обойдется в 2 миллиона рублей.

Ольга Бузова озвучила семизначный ценник за корпоративы на Новый год

А если девушка лично проведет праздник, что надо будет выложить на 500 000 рублей дороже.

И это всё на фоне того, что в последнее время востребованность этой звезды пошла на спад, а несколько концертов Бузовой вообще были отменены из-за плохой продажи билетов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:26

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