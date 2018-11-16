Полиция задержала российского бойца MMA в его день рождения





В четверг, 15 ноября, Евгений Гонтарев праздновал свое 28-летие. Однако как следует отметить этот день ему не дали сотрудники полиции. Задержанному бойцу вменяют хищение внедорожника, кражу трех телефонов, золотых украшений и денег.На профессиональном ринге Гонтарев дебютировал в 2012 году. Спортсмен выступает в средней весовой категории. За профессиональную карьеру боец смешанного стиля провел девять поединков, из которых три для него окончились победой, а шесть — поражением. Последний бой Евгений Гонтарев провел под эгидой российского промоушена Fight Nights Global 19 мая. Согласно судейскому решению Гонтарев уступил победу Махачу Хваджаеву.