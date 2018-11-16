Инопланетяне не смогли расшифровать сигнал из обсерватории Аресибо
Астрономы из Пуэрто-Рико Карл Саган и Фрэнк Дрейк 44 года назад, в далеком 1974 году отправили сигнал в космос из обсерватории Аресибо. Ученые выбрали созвездие Геркулес, а послание было в виде шифра длительностью 169 секунд и состояло из 1679 цифр. Однако никакого ответа так и не последовало.
Ученые были уверены, что данный код сможет сообщить представителям внеземной жизни о присутствии планеты Земля в Солнечной системе. Для расшифровки инопланетянам необходимо было расположить цифры в определенном положении. Авторы сообщения вписали туда информацию о биохимических элементах на поверхности Голубой планеты, а также о строении ДНК человека. Далее они описали рост и фигуру среднего человека и Солнечную систему, выделив при этом Землю из всего ряда планет. Еще получателей послания ознакомили с аппаратом, который посылает данный сигнал.
Спустя годы на сообщение никто не ответил. По одной из версий ученых, это произошло из-за разных способов расшифровки подобных сигналов. У инопланетян, скорее всего, совершенно иные методы. Тем более, что человечество не обладает достаточными знаниями, которые позволяли бы видеть в космическом пространстве внеземную жизнь.
Ученые были уверены, что данный код сможет сообщить представителям внеземной жизни о присутствии планеты Земля в Солнечной системе. Для расшифровки инопланетянам необходимо было расположить цифры в определенном положении. Авторы сообщения вписали туда информацию о биохимических элементах на поверхности Голубой планеты, а также о строении ДНК человека. Далее они описали рост и фигуру среднего человека и Солнечную систему, выделив при этом Землю из всего ряда планет. Еще получателей послания ознакомили с аппаратом, который посылает данный сигнал.
Спустя годы на сообщение никто не ответил. По одной из версий ученых, это произошло из-за разных способов расшифровки подобных сигналов. У инопланетян, скорее всего, совершенно иные методы. Тем более, что человечество не обладает достаточными знаниями, которые позволяли бы видеть в космическом пространстве внеземную жизнь.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:58