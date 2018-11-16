АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прекрасны во все времена: Составлен ТОП самых красивых актрис
EUR 75.54 USD 66.62
Курс валют на 16.11.2018

Смартфону Moto G7 выдан сертификат FCC в США

Аппарат Moto G7 после тестирования прошел сертификацию FCC в США. В базе данных новый смартфон, «засветившийся» в Сети, проходил под кодом XT-1965.

Смартфону Moto G7 выдан сертификат FCC в США

На тыльной панели устройства расположился сканер дактилоскопии, на экране имеется каплевидный вырез, а внизу фронтальной панели - логотип марки «MOTOROLA». Moto G7 получил основную камеру с двумя датчиками и фотовспышкой, 3,5-миллиметровый разъем, порт USB-C, модуль NFC.

Новый смартфон, базирующийся на Snapdragon 660, снабдили 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. Управление работой девайса возложено на Android 9 Pie при поддержке Project Treble. За автономность функционирования устройства станет отвечать батарея на 3000 мАч.

Moto G7, прошедший сертификацию FCC, выпущен на смену серии Moto G6. Дебют устройства ожидается на выставке MWC-2019.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появились данные о тест-драйве седана
Некрупных юношей не призовут в российскую армию
Дочери Алсу выступили на сцене Кремлевского дворца
Ольга Бузова озвучила семизначный ценник за
Blizzard Entertainment объявила неделю
Ксения Собчак перестала ужинать, чтобы избежать
Полиция задержала российского бойца MMA в его
Инопланетяне не смогли расшифровать сигнал из
Беременная Эми Шумер сообщила фанатам в Instagram
Смартфону Moto G7 выдан сертификат FCC в США
Мама Жаны Фриске показала письма, написанные
В клипе Влада Топалова снялась беременная Регина
Злокачественная опухоль мозга исчезла у
Дарья Клюкина: Отношения с Егором Кридом не
Ясновидящая Вера Лион предсказала на 2019 год
Новейший истребитель бундесвера Eurofighter
Вадим Казаченко публично попросил прощения у жены
«Балтика» выполняет обязательства по увеличению
Крупные городские программы по поддержке
Балерина Диана Вишнева показала 6-месячного сына
Звезда «ДОМа-2» Тори Карасева рассказала о
Гарик Мартиросян удивил фанатов лысой головой
Модель из Перми Наташа Поли станет матерью во
В Казани задержаны семь сотрудников почты за
Компания Samsung разрабатывает несколько
Google начинает выпуск обновления «H» для «умных»
Ученые: Клубника и куркума могут спасти от
В Москве McDonald’s оштрафовали на 400 000 рублей
В США признали автомат Калашникова самым
Участнику шоу «Замуж за Бузову» Евгению Назарову
Просмотреть все новости