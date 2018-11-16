Смартфону Moto G7 выдан сертификат FCC в США
Аппарат Moto G7 после тестирования прошел сертификацию FCC в США. В базе данных новый смартфон, «засветившийся» в Сети, проходил под кодом XT-1965.
На тыльной панели устройства расположился сканер дактилоскопии, на экране имеется каплевидный вырез, а внизу фронтальной панели - логотип марки «MOTOROLA». Moto G7 получил основную камеру с двумя датчиками и фотовспышкой, 3,5-миллиметровый разъем, порт USB-C, модуль NFC.
Новый смартфон, базирующийся на Snapdragon 660, снабдили 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. Управление работой девайса возложено на Android 9 Pie при поддержке Project Treble. За автономность функционирования устройства станет отвечать батарея на 3000 мАч.
Moto G7, прошедший сертификацию FCC, выпущен на смену серии Moto G6. Дебют устройства ожидается на выставке MWC-2019.
На тыльной панели устройства расположился сканер дактилоскопии, на экране имеется каплевидный вырез, а внизу фронтальной панели - логотип марки «MOTOROLA». Moto G7 получил основную камеру с двумя датчиками и фотовспышкой, 3,5-миллиметровый разъем, порт USB-C, модуль NFC.
Новый смартфон, базирующийся на Snapdragon 660, снабдили 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. Управление работой девайса возложено на Android 9 Pie при поддержке Project Treble. За автономность функционирования устройства станет отвечать батарея на 3000 мАч.
Moto G7, прошедший сертификацию FCC, выпущен на смену серии Moto G6. Дебют устройства ожидается на выставке MWC-2019.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:30