«Балтика» выполняет обязательства по увеличению сбора отходов ПЭТ-упаковки для переработки
Во многих странах в середине ноября отмечается Всемирный день вторичной переработки, чтобы подчеркнуть актуальность проблем обращения с отходами. К этой дате пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, подходит с конкретными результатами. Ранее «Балтика» взяла на себя обязательство направить на переработку в два раза больше отходов ПЭТ по сравнению с предыдущим годом. Уже к концу октября этого года оно выполнено: компания направила на переработку 45 000 тонн отходов, 3600 тонн из которых – ПЭТ-упаковка.
«Балтика» активно вкладывает средства в развитие инфраструктуры раздельного сбора, а так же сортировки и переработки отходов упаковки с 2013 года. В рамках реализации проекта «Принеси пользу своему городу», только в 12 городах страны в 2018 году компания вместе с партнерами разместила 1177 новеньких контейнеров по сбору ПЭТ-упаковки. А всего установлено свыше 3000 в более чем 30 городах, вовлеченных в инициативу.
Дмитрий Смирнов, который руководит направлением рециклинга пивоваренной компании «Балтика», часть Carlsberg Group, отметил: «Балтика» включается в процесс формирования новой модели управления отходами в стране и делает все возможное для выполнения установленных нормативов утилизации отходов. При этом компания считает нужным подчеркнуть: не все нормативы, установленные государством, можно выполнить полностью в связи с несовершенством находящейся в процессе развития системы. Компания предлагает обеспечить постепенный переход к освоению системы обращения с отходами и не допускать скачков ставок экосбора.
«Балтика» активно вкладывает средства в развитие инфраструктуры раздельного сбора, а так же сортировки и переработки отходов упаковки с 2013 года. В рамках реализации проекта «Принеси пользу своему городу», только в 12 городах страны в 2018 году компания вместе с партнерами разместила 1177 новеньких контейнеров по сбору ПЭТ-упаковки. А всего установлено свыше 3000 в более чем 30 городах, вовлеченных в инициативу.
Дмитрий Смирнов, который руководит направлением рециклинга пивоваренной компании «Балтика», часть Carlsberg Group, отметил: «Балтика» включается в процесс формирования новой модели управления отходами в стране и делает все возможное для выполнения установленных нормативов утилизации отходов. При этом компания считает нужным подчеркнуть: не все нормативы, установленные государством, можно выполнить полностью в связи с несовершенством находящейся в процессе развития системы. Компания предлагает обеспечить постепенный переход к освоению системы обращения с отходами и не допускать скачков ставок экосбора.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 13:27