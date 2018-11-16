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«Балтика» выполняет обязательства по увеличению сбора отходов ПЭТ-упаковки для переработки

Во многих странах в середине ноября отмечается Всемирный день вторичной переработки, чтобы подчеркнуть актуальность проблем обращения с отходами. К этой дате пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, подходит с конкретными результатами. Ранее «Балтика» взяла на себя обязательство направить на переработку в два раза больше отходов ПЭТ по сравнению с предыдущим годом. Уже к концу октября этого года оно выполнено: компания направила на переработку 45 000 тонн отходов, 3600 тонн из которых – ПЭТ-упаковка.
«Балтика» выполняет обязательства по увеличению сбора отходов ПЭТ-упаковки для переработки

«Балтика» активно вкладывает средства в развитие инфраструктуры раздельного сбора, а так же сортировки и переработки отходов упаковки с 2013 года. В рамках реализации проекта «Принеси пользу своему городу», только в 12 городах страны в 2018 году компания вместе с партнерами разместила 1177 новеньких контейнеров по сбору ПЭТ-упаковки. А всего установлено свыше 3000 в более чем 30 городах, вовлеченных в инициативу.

Дмитрий Смирнов, который руководит направлением рециклинга пивоваренной компании «Балтика», часть Carlsberg Group, отметил: «Балтика» включается в процесс формирования новой модели управления отходами в стране и делает все возможное для выполнения установленных нормативов утилизации отходов. При этом компания считает нужным подчеркнуть: не все нормативы, установленные государством, можно выполнить полностью в связи с несовершенством находящейся в процессе развития системы. Компания предлагает обеспечить постепенный переход к освоению системы обращения с отходами и не допускать скачков ставок экосбора.




 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 13:27

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