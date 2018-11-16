Новейший истребитель бундесвера Eurofighterне признали бессильным против С-400





Самолёт Eurofighter разрабатывался для борьбы с аналогичными истребителями противника, однако он не пригоден для установки ракет класса «воздух-земля». Чтобы обороняться от наземных средств ПВО, ему нужно дополнительное вооружение. Защиту от С-400 не гарантирует даже привлечение многоцелевых истребителей «Торнадо», так как ЗРК может поражать цель в радиусе 250 км.Как сообщалось ранее, в закупке зенитных систем С-400 у России заинтересованы как минимум 13 стран. Они намерены приобрести ЗРК вместо платформ, созданных американскими производителями, их даже не страшат возможные санкции со стороны властей США.