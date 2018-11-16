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Крупные городские программы по поддержке технологичного бизнеса Москва представила в Барселоне

В рамках проходящего в Барселоне выставочного форума Smart City Expo World Congress 2018 Москва смогла продемонстрировать свои достижения в области разработки по поддержке технологичного бизнеса и стартапов.
Крупные городские программы по поддержке технологичного бизнеса Москва представила в Барселоне

При поддержке столичного бренда «Сделано в Москве» было разработано четыре крупные городские программы в области технологичного бизнеса с целью увеличения роста экспортных объемов. Как уточнила руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы Наталья Сергунина, данные проекты получили такие названия - портал iMoscow, электронный каталог экспортной продукции столицы, проект «Сделано в Москве» и онлайн-гид по лучшим продуктам московских ИТ-компаний.

Участвовать в подобных масштабных мероприятиях столица начала три года назад, сразу после создания городской программы «Сделано в Москве».



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 13:22

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