Крупные городские программы по поддержке технологичного бизнеса Москва представила в Барселоне





При поддержке столичного бренда «Сделано в Москве» было разработано четыре крупные городские программы в области технологичного бизнеса с целью увеличения роста экспортных объемов. Как уточнила руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы Наталья Сергунина, данные проекты получили такие названия - портал iMoscow, электронный каталог экспортной продукции столицы, проект «Сделано в Москве» и онлайн-гид по лучшим продуктам московских ИТ-компаний.Участвовать в подобных масштабных мероприятиях столица начала три года назад, сразу после создания городской программы «Сделано в Москве».