Мама Жаны Фриске показала письма, написанные певицей от руки

Близкие родственники и друзья Жанны Фриске стали героями новой документальной ленты, которая посвящена истории ее жизни и творчеству. Напомним, что артистки не стало три года назад 15 июня. После двух лет борьбы с раком головного мозга Фриске скончалась в своем доме за месяц до собственного дня рождения. Спустя три года о ней сняли множество фильмов, а теперь за это взялся один из российских каналов. В один из съемочных дней мама Фриске Ольга Копылова решила прочитать строчки из писем дочери, однако из-за волнения и слез ей это не удалось. Отец артистки Владимир Копылов рассказал о причинах недуга дочери, и какие меры были предприняты ею, чтобы победить его. Выход кинофильма намечен на 18 ноября текущего года.Напомним, что у Жанны Фриске были отношения с известным телеведущим Дмитрием Шепелевым, у пары родился сын Платон. Позднее у «блестящей» медики обнаружили опухоль в головном мозге. Шепелев занимается воспитанием наследника самостоятельно, а с родственниками гражданской супруги он связь так и не наладил.