АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прекрасны во все времена: Составлен ТОП самых красивых актрис
EUR 75.54 USD 66.62
Курс валют на 16.11.2018

Мама Жаны Фриске показала письма, написанные певицей от руки

Команда журналистов телеканала «Пятый канал» решила снять документальное кино о жизни известной российской певицы Жанне Фриске. В одном из эпизодов мама артистки показала письма, которые ее дочь написала своей рукой.

Мама Жаны Фриске показала письма, написанные певицей от руки

Близкие родственники и друзья Жанны Фриске стали героями новой документальной ленты, которая посвящена истории ее жизни и творчеству. Напомним, что артистки не стало три года назад 15 июня. После двух лет борьбы с раком головного мозга Фриске скончалась в своем доме за месяц до собственного дня рождения. Спустя три года о ней сняли множество фильмов, а теперь за это взялся один из российских каналов. В один из съемочных дней мама Фриске Ольга Копылова решила прочитать строчки из писем дочери, однако из-за волнения и слез ей это не удалось. Отец артистки Владимир Копылов рассказал о причинах недуга дочери, и какие меры были предприняты ею, чтобы победить его. Выход кинофильма намечен на 18 ноября текущего года.

Напомним, что у Жанны Фриске были отношения с известным телеведущим Дмитрием Шепелевым, у пары родился сын Платон. Позднее у «блестящей» медики обнаружили опухоль в головном мозге. Шепелев занимается воспитанием наследника самостоятельно, а с родственниками гражданской супруги он связь так и не наладил.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мама Жаны Фриске показала письма, написанные
В клипе Влада Топалова снялась беременная Регина
Злокачественная опухоль мозга исчезла у
Дарья Клюкина: Отношения с Егором Кридом не
Ясновидящая Вера Лион предсказала на 2019 год
Новейший истребитель бундесвера Eurofighterне
Вадим Казаченко публично попросил прощения у жены
«Балтика» выполняет обязательства по увеличению
Крупные городские программы по поддержке
Балерина Диана Вишнева показала 6-месячного сына
Звезда «ДОМа-2» Тори Карасева рассказала о
Гарик Мартиросян удивил фанатов лысой головой
Модель из Перми Наташа Поли станет матерью во
В Казани задержаны семь сотрудников почты за
Компания Samsung разрабатывает несколько
Google начинает выпуск обновления «H» для «умных»
Ученые: Клубника и куркума могут спасти от
В Москве McDonald’s оштрафовали на 400 000 рублей
В США признали автомат Калашникова самым
Участнику шоу «Замуж за Бузову» Евгению Назарову
Звезда «Дома-2» Вова Гаути потратил миллион
Брак Степаненко и Петросяна официально расторгнут
Александр Овечкин признался Анастасии Шубской в
Пожилая жена Гогена Солнцева может сесть в тюрьму
«Проявления дьявола»: Жители Никарагуа массово
Галкин показал нарезку видео семейной идиллии с
В ноябре наблюдается удорожание флагманского
Андрей Малахов побывал на экскурсии в квартире
В феврале 2022 года на Землю может упасть
Медики назвали самые распространенные ошибки при
Просмотреть все новости