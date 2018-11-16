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Звезда «ДОМа-2» Тори Карасева рассказала о пластике груди под местным наркозом

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Карасева рассказала о пластической операции груди, на которую согласилась, несмотря на свою инвалидность и противопоказания.

В своем Instagram Тори поделилась, какой чудесный хирург помог ей вернуть привлекательный бюст, и что операция проводилась под местным наркозом.

Звезда «ДОМа-2» Тори Карасева рассказала о пластике груди под местным наркозом

Нужно напомнить, что Карасева запомнилась многим поклонникам телестройка яркой и талантливой участницей, которая записывала стримы вместе со Славой Дворецким.

Однако в 2009 году Виктория пострадала от некачественной еды - ракушка из пиццы с морепродуктами пробила девушке пищевод, и Тори оказалась в реанимации.

Звезда «ДОМа-2» Тори Карасева рассказала о пластике груди под местным наркозом

На сегодняшний день Тори Карасева придерживается правильного питания, а в качестве спортивных упражнений, которые ей противопоказаны, делает растяжку.

Тори имеет многочисленную армию поклонников, которые советуются с ней по многим жизненным вопросам.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:17

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