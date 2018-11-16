Звезда «ДОМа-2» Тори Карасева рассказала о пластике груди под местным наркозом
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Карасева рассказала о пластической операции груди, на которую согласилась, несмотря на свою инвалидность и противопоказания.
В своем Instagram Тори поделилась, какой чудесный хирург помог ей вернуть привлекательный бюст, и что операция проводилась под местным наркозом.
Нужно напомнить, что Карасева запомнилась многим поклонникам телестройка яркой и талантливой участницей, которая записывала стримы вместе со Славой Дворецким.
Однако в 2009 году Виктория пострадала от некачественной еды - ракушка из пиццы с морепродуктами пробила девушке пищевод, и Тори оказалась в реанимации.
На сегодняшний день Тори Карасева придерживается правильного питания, а в качестве спортивных упражнений, которые ей противопоказаны, делает растяжку.
Тори имеет многочисленную армию поклонников, которые советуются с ней по многим жизненным вопросам.
В своем Instagram Тори поделилась, какой чудесный хирург помог ей вернуть привлекательный бюст, и что операция проводилась под местным наркозом.
Нужно напомнить, что Карасева запомнилась многим поклонникам телестройка яркой и талантливой участницей, которая записывала стримы вместе со Славой Дворецким.
Однако в 2009 году Виктория пострадала от некачественной еды - ракушка из пиццы с морепродуктами пробила девушке пищевод, и Тори оказалась в реанимации.
На сегодняшний день Тори Карасева придерживается правильного питания, а в качестве спортивных упражнений, которые ей противопоказаны, делает растяжку.
Тори имеет многочисленную армию поклонников, которые советуются с ней по многим жизненным вопросам.