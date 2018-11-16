Звезда «ДОМа-2» Тори Карасева рассказала о пластике груди под местным наркозом

В своем Instagram Тори поделилась, какой чудесный хирург помог ей вернуть привлекательный бюст, и что операция проводилась под местным наркозом.Нужно напомнить, что Карасева запомнилась многим поклонникам телестройка яркой и талантливой участницей, которая записывала стримы вместе со Славой Дворецким.Однако в 2009 году Виктория пострадала от некачественной еды - ракушка из пиццы с морепродуктами пробила девушке пищевод, и Тори оказалась в реанимации.На сегодняшний день Тори Карасева придерживается правильного питания, а в качестве спортивных упражнений, которые ей противопоказаны, делает растяжку.Тори имеет многочисленную армию поклонников, которые советуются с ней по многим жизненным вопросам.