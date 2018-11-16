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Гарик Мартиросян удивил фанатов лысой головой

Гарик Мартиросян опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram новую фотографию, которой очень удивил фанатов. На снимке юморист предстал перед поклонниками с лысой головой.

Гарик Мартиросян удивил фанатов лысой головой

Гарик Мартиросян решил сменить имидж и побрил волосы. В комментарии к посту в Instagram хозяин аккаунта указал, он решил подражать тренеру английского футбольного клуба "Манчестер Сити" и теперь выглядит, как Гвардила Пеп. Своим решением юморист весьма удивил фанатов, так как те не ожидали его увидеть с лысой головой. На протяжении многих лет артист не менял имиджа, оставаясь узнаваемым и привычным. Подписчиков повеселил новый образ, но многие всё же печально отнеслись к данному факту.

Поклонники отметили, кумир пришёл к решению сбрить волосы из-за того, что они начали редеть и остатки пышной шевелюры смотрелись несолидно. Тем не менее, многие отметили, теперь артист выглядит более серьёзно и внушительно. Пользователи Сети в большинстве поддержали резидента Comedy Club, пожелав ему дальнейших успехов.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 13:12

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