Гарик Мартиросян удивил фанатов лысой головой





Гарик Мартиросян решил сменить имидж и побрил волосы. В комментарии к посту в Instagram хозяин аккаунта указал, он решил подражать тренеру английского футбольного клуба "Манчестер Сити" и теперь выглядит, как Гвардила Пеп. Своим решением юморист весьма удивил фанатов, так как те не ожидали его увидеть с лысой головой. На протяжении многих лет артист не менял имиджа, оставаясь узнаваемым и привычным. Подписчиков повеселил новый образ, но многие всё же печально отнеслись к данному факту.Поклонники отметили, кумир пришёл к решению сбрить волосы из-за того, что они начали редеть и остатки пышной шевелюры смотрелись несолидно. Тем не менее, многие отметили, теперь артист выглядит более серьёзно и внушительно. Пользователи Сети в большинстве поддержали резидента Comedy Club, пожелав ему дальнейших успехов.