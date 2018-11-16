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В Казани задержаны семь сотрудников почты за кражу из посылок 400 телефонов

В Татарстане семь сотрудников сортировочного центра в Казани подозреваются разворовывании посылок. Правоохранители задержали работников филиала «Почты России» и нашли у них более 400 смартфонов.

В Казани задержаны семь сотрудников почты за кражу из посылок 400 телефонов

Как рассказали представители МВД Татарстана, сотрудники магистрального центра сортировки в Казани, формируя почтовый состав, взламывали контейнеры с целью изъятия из посылок содержимого. Похищенное, в основном мобильные аппараты и гарнитуру, подозреваемые транспортировали на личных машинах и хранили в арендованном помещении или дома.

Сотрудников «Татарстан почтасы» задержали на работе. Во время обысков их мест проживания правоохранители выявили более 400 гаджетов и аксессуаров, а также свыше 700 000 рублей наличными. Возбуждено уголовное производство по статье «Кража».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:06

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