В клипе Влада Топалова снялась беременная Регина Тодоренко
Влад Топалов 16 ноября презентовал свой новый клип на композицию «Там, где ты». Кроме самого исполнителя песен в видео снялась его возлюбленная Регина Тодоренко, которая сейчас находится на последнем месяце беременности.
Влад сделал клип о своей жизни. В нем показано все: еще маленькие Сергей Лазарев и Топалов, невероятный успех коллектива «Smash», бесконечные тусовки, скандалы певца с отцом и, как результат, одиночество. По сюжету ролика около 15 ребят исполняли роль друзей артиста в те времена, когда у него все было хорошо. Однако когда у певца начались проблемы, все приятели куда-то исчезли.
Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес дала концерт в рамках открытия ТЦ «Doha Festival Citi Mall», за который певице заплатили два миллиона долларов.
Влад сделал клип о своей жизни. В нем показано все: еще маленькие Сергей Лазарев и Топалов, невероятный успех коллектива «Smash», бесконечные тусовки, скандалы певца с отцом и, как результат, одиночество. По сюжету ролика около 15 ребят исполняли роль друзей артиста в те времена, когда у него все было хорошо. Однако когда у певца начались проблемы, все приятели куда-то исчезли.
Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес дала концерт в рамках открытия ТЦ «Doha Festival Citi Mall», за который певице заплатили два миллиона долларов.