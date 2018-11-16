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Google начинает выпуск обновления «H» для «умных» часов Wear OS

Компания Google начинает выпуск обновления «H» для Wear OS. Стоит отметить, что очередные нововведения коснутся батареи «умных» часов.

Google начинает выпуск обновления «H» для «умных» часов Wear OS

В свою очередь сообщение про выпускаемое обновление появилось на страницах официального сайта Google. Но пока не поступали объяснения, почему новая система называется Wear OS «H». Пользователи в обновлении могут наблюдать, как Google пытается сохранить заряд умных часов, не меняя при этом аккумуляторную батарею. Пользователь при необходимости сможет включить энергосберегающий режим, непосредственно при котором «умные» часы станут показывать только время в случае снижения заряда ниже 10%. А вот другая функция переводит устройство в специальный режим глубокого сна в случае, если часами не пользовались больше 30 минут. Очередным полезным нововведением является возможность возвращения к последнему запущенному пользователем приложению за счёт улучшенной навигации в имеющихся программах устройства. Часы отключаются либо перезагружаются как на смартфоне в два клика. Для этого следует зажать кнопку питания, а также дождаться всплывающего окна с командами.

Ранее стало известно, что компания Huawei занялась разработкой собственного голосового помощника. Он будет применяться во всех новых вариациях смартфонов.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:53

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