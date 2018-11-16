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Злокачественная опухоль мозга исчезла у американца накануне операции

У американца, проживающего в Калифорнии, накануне операции исчезла из мозга злокачественная опухоль. Внезапному выздоровлению мужчины медики стараются найти рациональное объяснение.

Злокачественная опухоль мозга исчезла у американца накануне операции

Несколько месяцев назад Пол Вуд из города Лодай обратился к врачам с жалобами на головную боль, и после обследования ему поставили диагноз опухоль головного мозга. По медицинским показаниям американцу была назначена рискованная операция, однако за день до неё врачи не обнаружили опухоли. Рентген показал, что мозг пациента приобрел здоровое состояние, это очень удивило докторов. По словам специалистов, в редких случаях злокачественная опухоль может сама по себе начать регрессировать вплоть до полного исчезновения, но за одни сутки это не может произойти.

По словам пациента, он с юных лет верит в Бога, а когда узнал о страшном диагнозе, то стал молиться без остановки, прося Всевышнего сохранить ему жизнь. К тому же за его здоровье молились и другие христиане, узнавшие о несчастье мужчины через интернет. Сам американец и его собратья по религии убеждены, что «вторую жизнь» он получил при помощи вмешательства высших сил. Врачи не торопятся оспаривать это заявление, поскольку не могут дать объяснение произошедшему.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 13:50

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