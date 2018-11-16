Дарья Клюкина: Отношения с Егором Кридом не сложились





В финальном эпизоде «Холостяка» Егор Крид подарил Дарье Клюкиной обручальное кольцо, поэтому многие поклонники пары считали, что до свадьбы рукой подать. Сообщение о разрыве отношений для них стало шоком, однако благодаря проекту Дарья Клюкина смогла стать популярной и известной, поэтому в принципе ничего не потеряла.Она рассказала, что Егор Крид был с ней таким, какой он есть на самом деле: честным, мужественным, целеустремленным и искренним. Телевидение слишком много показало из жизни музыканта, поэтому Клюкина не стала распространяться о его личной жизни. Сейчас Дарья активно занимается собой и строит свою карьеру.