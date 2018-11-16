АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прекрасны во все времена: Составлен ТОП самых красивых актрис
EUR 75.54 USD 66.62
Курс валют на 16.11.2018

В США признали автомат Калашникова самым смертоносным оружием

В США эксперты составили перечень наиболее смертоносных винтовок. В данный рейтинг, наряду с известными образцами оружия, вошел автомат Калашникова.

В США признали автомат Калашникова самым смертоносным оружием

АК-74М, несмотря на «почтенный» возраст, может смело конкурировать с новинками. Российское оружие постоянно подвергалось модернизации, поэтому по-прежнему остается в строю. Автомат Калашникова способен работать даже после попадания в него воды, грязи или песка и отвечает всем запросам военнослужащих.

По убойной силе АК-74М не уступает американским винтовкам M27 и М4, а также французской FAMAS, британской SA80A2, немецкой H&K416. Отечественный автомат обошел по функциональности такие европейские образцы, как бельгийский FN FAL, немецкий G-36, которые даже не вошли в рейтинг наиболее смертоносного стрелкового оружия по версии экспертов из США.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии / Главные новости
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Google начинает выпуск обновления «H» для «умных»
Ученые: Клубника и куркума могут спасти от
В Москве McDonald’s оштрафовали на 400 000 рублей
В США признали автомат Калашникова самым
Участнику шоу «Замуж за Бузову» Евгению Назарову
Звезда «Дома-2» Вова Гаути потратил миллион
Брак Степаненко и Петросяна официально расторгнут
Александр Овечкин признался Анастасии Шубской в
Пожилая жена Гогена Солнцева может сесть в тюрьму
«Проявления дьявола»: Жители Никарагуа массово
Галкин показал нарезку видео семейной идиллии с
В ноябре наблюдается удорожание флагманского
Андрей Малахов побывал на экскурсии в квартире
В феврале 2022 года на Землю может упасть
Медики назвали самые распространенные ошибки при
Серийный выпуск спортивного седана Genesis G70
Прекрасны во все времена: Составлен ТОП самых
Ольга Бузова уверена, что без макияжа она
Андрей Разин похудел на 26 кг и сравнил себя с
Дженнифер Лопес за 20 минут заработала 2 миллиона
Уязвимость в Android-смартфонах позволяла следить
Сила рукопожатия имеет связь с состоянием
Lifan Murman вернется на российский рынок
Компания Skoda получила патент на название Kosmiq
Ученые: Сигарообразный астероид Оумуам обладает
Секретную природу «Башни Дьявола» в Соединённых
Apple планирует запустить функционирование Siri
В бывшей школе Ольги Бузовой отказались обсуждать
Племянник Меган Маркл рассказал, что
Дарья Друзьяк продемонстрировала свой беременный
Просмотреть все новости