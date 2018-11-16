В США признали автомат Калашникова самым смертоносным оружием





АК-74М, несмотря на «почтенный» возраст, может смело конкурировать с новинками. Российское оружие постоянно подвергалось модернизации, поэтому по-прежнему остается в строю. Автомат Калашникова способен работать даже после попадания в него воды, грязи или песка и отвечает всем запросам военнослужащих.По убойной силе АК-74М не уступает американским винтовкам M27 и М4, а также французской FAMAS, британской SA80A2, немецкой H&K416. Отечественный автомат обошел по функциональности такие европейские образцы, как бельгийский FN FAL, немецкий G-36, которые даже не вошли в рейтинг наиболее смертоносного стрелкового оружия по версии экспертов из США.