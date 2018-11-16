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Участнику шоу «Замуж за Бузову» Евгению Назарову до сих пор не выплатили 2 млн рублей

Бизнесмен Евгений Назаров приобрел популярность благодаря участию в шоу «Замуж за Бузову», но уже почти на финише решил сойти с дистанции и вместо последней попытки побороться за сердце звезды выбрал 2 миллиона рублей, которые ему до сих пор так и не выплатили.

Напомним, что проект «Замуж за Бузову» завершился месяц назад. Но денег бизнесмен так и не увидел, хотя как он заявлял своим подписчикам, часть суммы он планировал потратить на благотворительность.

Участнику шоу «Замуж за Бузову» Евгению Назарову до сих пор не выплатили 2 млн рублей

Уже в финале шоу, когда участникам предложили выбирать между Ольгой Бузовой и деньгами, Назаров выбрал миллионы, чем довел героиню шоу до слез.

Участнику шоу «Замуж за Бузову» Евгению Назарову до сих пор не выплатили 2 млн рублей

Пользователи позже предположили, что Евгений заранее просчитал, что ему не светит победа, и потому его выбор был сделан в пользу материальной компенсации.

Участнику шоу «Замуж за Бузову» Евгению Назарову до сих пор не выплатили 2 млн рублей

Нужно отметить, что участие в шоу принесло Назарову свои плюсы, ведь теперь он известен не только в деловых кругах, но и на всю страну.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:34

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