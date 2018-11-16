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Звезда «Дома-2» Вова Гаути потратил миллион рублей на благотворительность

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Владимир Гаути решил использовать свою популярность и занялся благотворительностью.

Добрые дела для звезды «Дома-2» давным-давно стали главным смыслом, для чего он удачно использует приобретенную на телестройке популярность. В родном городе Туле 27-летнего Вову Гаути все знают не как молодого парня со скандально-известного телешоу, а как учредителя проекта под названием «Доброе сердце».

Звезда «Дома-2» Вова Гаути потратил миллион рублей на благотворительность

На протяжении уже нескольких месяцев Гаути вместе со своими знакомыми и друзьями, а также известными блогерами снимает социальные видеоролики, которыми они пытаются привлечь внимание общества к действительно важным проблемам.

Летом Владимир рассказывал о том, что намерен потратить примерно один миллион рублей на съемки нового видеоклипа. Оказывается, что на эти деньги Гаути со своей командой накупили одежды, различных игрушек, еды и раздали все это тем, кто в этом действительно нуждается.

А недавно экс-участник «Дома-2» рассказал, что им снова посчастливилось собрать один миллион рублей, который они планируют потратить на различные презенты нуждающимся людям.

Звезда «Дома-2» Вова Гаути потратил миллион рублей на благотворительность

По словам Владимира, блоги, которые он со своей командой снимает, приносят достаточно средств, и именно поэтому собрать ту или иную сумму не всегда составляет больших проблем. Хорошая часть средств на днях была потрачена на поезду в «Дом мамы», где они поздравили всех мамочек с тем, что несмотря ни на что, они все-таки смогли отыскать в себе силы и сохранили жизнь своему малышу.

Как выяснилось, останавливаться на уже сделанном Гаути не намерен. В планах у Владимира воплотить в жизнь еще много добрых дел. Звезда «Дома-2» подчеркнул, что каждый день ему поступает большое количество сообщений, из которых он со своей командой выбирает самые тяжелые ситуации и пытается сделать все возможное, чтобы помочь этим людям.

«Недавно побывали у престарелых инвалидов, которые в Москве живут в ужасных условиях, а также провели целый день с многодетной семьей, в которой тоже есть люди с ограниченными способностями. Вскоре планируем устроить рейд в Питере», - рассказал Вова.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:31

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