Балерина Диана Вишнева показала 6-месячного сына

Не так давно балерина опубликовала пост, посвященный маленькому юбилею ее сына, а внизу она написала: «6 месяцев назад случилось чудо, 6 месяцев, как солнышком семейство освещается». Полгода назад Диана Вишнева и Константин Селиневич стали родителями, однако молодая мама не часто делится снимками наследника. Факт своей беременности она также тщательно скрывала. А спустя 9 девять дней после рождения сына Вишнева приятно удивила поклонников, появившись на одном из светских мероприятий и продемонстрировав прекрасную фигуру.Читатели блога танцовщицы отметили, что радуются каждому снимку наследника их кумира, и пожелали маленькому Рудолбфу и ее маме счастья и крепкого здоровья.