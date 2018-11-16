Пожилая жена Гогена Солнцева может сесть в тюрьму за избиение дочери





Некоторое время назад, в студии Андрея Малахова разразился настоящий скандал с дракой, а участниками этого действия стала 63-летняя Екатерина Терешкович, ее дочь Полина и Гоген Солнцев.Терешкович приревновала свою дочь к молодому супругу и набросилась на Полину, в результате чего молодая женщина лишилась зуба, который Разин готов представить в качестве вещественного доказательства.Андрей Разин в своем Instagram заявил, что уже обратился к Юрию Чайке с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту избиения. Если делу будет дан ход, Екатерине Терешкович грозит лишение свободы сроком на 2 года.