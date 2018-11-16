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«Проявления дьявола»: Жители Никарагуа массово калечат себя

В Никарагуа у представителей коренного народа мискито наблюдается загадочный недуг, похожий на массовый психоз. Молодые девушки без объяснимых причин впадают в панику, начинают безумствовать, стремясь покалечить себя.

«Проявления дьявола»: Жители Никарагуа массово калечат себя

Жители Никарагуа связывают странное заболевание с мистикой и считают проявлениями дьявола. В такие моменты девушки становятся одержимыми и проявляют такую невероятную силу, что нескольким мужчинам с трудом удается их удерживать. Во время приступа больные могут покалечиться: они срывают с себя одежду, царапают собственное тело, вырывают себе волосы. Медики не понимают причин возникновения странного заболевания и не знают, как помочь людям, страдающим этим массовым психозом.

Подобные проявления, как утверждают специалисты, не являются редкостью. В начале XVI века Европу поразила «танцевальная чума»: люди без видимых на то причин начинали плясать и не могли остановиться. Это было похоже на массовую эпидемию, так как вскоре на улицах Страсбурга танцевали несколько сотен человек, а власти не знали, как противостоять странному «шабашу», так как медики и в этом случае не могли объяснить его природу.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:12

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