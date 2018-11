Первый блин комом: Названы самые странные дебюты актеров

Джонни Депп – "Кошмар на улице вязов"

Джеки Чан - "Рука смерти"

Сильвестр Сталлоне - "Italian Stallion"

Мэтт Деймон - "Мистическая пицца"

Джим Кэрри - "Земные девушки легко доступны"





Джонни Депп впервые появился на большом экране в картине о Фредди Крюгере. Хоррор рассказывает о существе, проникающем во сны школьников и пытающемся убить их. Примечательно, что смерть персонажа Деппа была названа самой странной и неожиданной. В фильме он просто лежит на кровати и в один момент проваливается в нее.По словам самого актера, его успех почти не связан с «Кошмаром на улице вязов», так как его роль была второстепенной. Позднее последовали более серьезные проекты, которые принесли ему известность и признание.Актер, который известен благодаря оригинальной режиссуре и натуральному исполнению трюков. В свое время он снялся в относительно дешевом фильме «Рука смерти» режиссера Джона Ву. По сюжету, во время правления династии Цин власти начинают преследовать шаолинских монахов, так как они представляют опасность. Для того чтобы предотвратить кровопролитие, они решают послать бойца, который сможет устранить злостного тирана Ши Шаофэна.Джеки Чан в картине не только исполнил одну из главных ролей, но и был постановщиком трюков. Именно тогда он получил несколько переломов руки и плеча, из-за чего был госпитализирован. Кроме того, он также был дублером, так как многие участники проекта не имели знаний в азиатских боевых искусствах.Сталлоне сейчас считается одним из главных актеров боевиков. В свое время он получил известность благодаря роли в фильме «Рокки», в котором он сыграл американского боксера, который вступил в схватку с российским спортсменом. Далеко не все знают, что первой ролью Сталлоне стал персонаж эротического фильма Italian Stallion. Сам актер старается не упоминать данный опыт, однако не считает его постыдным. Кроме того, именно благодаря роли в эротическом фильме его заметили голливудские продюсеры, предложившие более перспективные проекты.Актер в свое время мечтал сняться в ситкоме, так как с детства любил данный жанр. По его словам, работа в сериале «Мистическая пицца» стала не просто его первым опытом, но и отличной возможностью заявить о себе. По сюжету, в кафе «Мистическая пицца» работают трое официанток, которые пытаются познакомиться с молодыми людьми.На момент съемок в сериале Деймону было всего 16 лет. Он сказал всего одну фразу «Mom, do you want my green stuff». Несмотря на это, продюсеры сразу же заметили молодого актера, ввиду чего пригласили его в несколько потенциально перспективных проектов. В последнее время он снимается в различных картинах, но самой громкой его работой считается фильм «Марсианин».Фильм, в котором дебютировал Джим Керри, получил смешанные отзывы критиков. В первую очередь, многих смутил странный юмор в картине, из-за которого ее восприняли, как черную комедию.По сюжету, на Землю прилетает инопланетянин с друзьями, который пытается найти себе жену. Джим Керри, который в то время был стендап-комиком, сыграл небольшую второстепенную роль, но она стала для него основополагающей для дальнейшей карьеры.