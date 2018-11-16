АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Первый блин комом: Названы самые странные дебюты актеров
EUR 75.54 USD 66.62
Курс валют на 16.11.2018

Первый блин комом: Названы самые странные дебюты актеров

Многие современные звезды первой величины начинали с довольно странных и сомнительных проектов. Несмотря на роли в дешевых ситкомах или малобюджетных фильмах они смогли добиться высот, о чем говорит их нынешний статус. Журналисты издания «Дни24» составили перечень самых странных дебютов знаменитостей.

Джонни Депп – "Кошмар на улице вязов"


Первый блин комом: Названы самые странные дебюты актеров

Джонни Депп впервые появился на большом экране в картине о Фредди Крюгере. Хоррор рассказывает о существе, проникающем во сны школьников и пытающемся убить их. Примечательно, что смерть персонажа Деппа была названа самой странной и неожиданной. В фильме он просто лежит на кровати и в один момент проваливается в нее.
Первый блин комом: Названы самые странные дебюты актеров

По словам самого актера, его успех почти не связан с «Кошмаром на улице вязов», так как его роль была второстепенной. Позднее последовали более серьезные проекты, которые принесли ему известность и признание.

Джеки Чан - "Рука смерти"


Первый блин комом: Названы самые странные дебюты актеров

Актер, который известен благодаря оригинальной режиссуре и натуральному исполнению трюков. В свое время он снялся в относительно дешевом фильме «Рука смерти» режиссера Джона Ву. По сюжету, во время правления династии Цин власти начинают преследовать шаолинских монахов, так как они представляют опасность. Для того чтобы предотвратить кровопролитие, они решают послать бойца, который сможет устранить злостного тирана Ши Шаофэна.
Первый блин комом: Названы самые странные дебюты актеров

Джеки Чан в картине не только исполнил одну из главных ролей, но и был постановщиком трюков. Именно тогда он получил несколько переломов руки и плеча, из-за чего был госпитализирован. Кроме того, он также был дублером, так как многие участники проекта не имели знаний в азиатских боевых искусствах.

Сильвестр Сталлоне - "Italian Stallion"


Первый блин комом: Названы самые странные дебюты актеров

Сталлоне сейчас считается одним из главных актеров боевиков. В свое время он получил известность благодаря роли в фильме «Рокки», в котором он сыграл американского боксера, который вступил в схватку с российским спортсменом. Далеко не все знают, что первой ролью Сталлоне стал персонаж эротического фильма Italian Stallion. Сам актер старается не упоминать данный опыт, однако не считает его постыдным. Кроме того, именно благодаря роли в эротическом фильме его заметили голливудские продюсеры, предложившие более перспективные проекты.

Мэтт Деймон - "Мистическая пицца"


Первый блин комом: Названы самые странные дебюты актеров

Актер в свое время мечтал сняться в ситкоме, так как с детства любил данный жанр. По его словам, работа в сериале «Мистическая пицца» стала не просто его первым опытом, но и отличной возможностью заявить о себе. По сюжету, в кафе «Мистическая пицца» работают трое официанток, которые пытаются познакомиться с молодыми людьми.

На момент съемок в сериале Деймону было всего 16 лет. Он сказал всего одну фразу «Mom, do you want my green stuff». Несмотря на это, продюсеры сразу же заметили молодого актера, ввиду чего пригласили его в несколько потенциально перспективных проектов. В последнее время он снимается в различных картинах, но самой громкой его работой считается фильм «Марсианин».

Джим Кэрри - "Земные девушки легко доступны"


Первый блин комом: Названы самые странные дебюты актеров

Фильм, в котором дебютировал Джим Керри, получил смешанные отзывы критиков. В первую очередь, многих смутил странный юмор в картине, из-за которого ее восприняли, как черную комедию.

По сюжету, на Землю прилетает инопланетянин с друзьями, который пытается найти себе жену. Джим Керри, который в то время был стендап-комиком, сыграл небольшую второстепенную роль, но она стала для него основополагающей для дальнейшей карьеры.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-депутат Госдумы РФ Маевский арестован по делу
Мобильное приложение Ricult увеличило урожайность
Режиссер Богомолов назвал употребление мата
Сергей Жуков рассказал о 17-летней дочери от
В Сети появились новые подробности о версии Mazda
Под Махачкалой Ford Transit насмерть сбил
Первый блин комом: Названы самые странные дебюты
Яна Рудковская закрыла показ собственной
На Владимира Винокура подали в суд за неуплату
Китайская фирма Elephone представила смартфон с
Белорусская авиакомпания «Белавиа» ищет
Дакота и Соколовский в один день выпустили новые
Раймонд Паулс рассказал о выезде его семьи из
Модель Victoria’s Secret Вита Сидоркина родила
Ольга Рапунцель очередной раз заявила о своем
Блондинка Ольга, прославившаяся роликом об
Meizu выпустит Meizu Note 8 Plus с четырьмя
Владимир Путин поздравил сотрудников Института
Катерина Шпица, Сергей Безруков, Надежда Сысоева
Поездка Порошенко на Мальдивы по поддельным
Ученые назвали пять видов спорта, способных
Смартфон Tecno Camon 11 появился в России по цене
NASA покажет посадку аппарата InSight на Марс
Седан Toyota Corolla 2020 года представлен
Любовь Толкалина смутила поклонников в Instagram
Онлайн-консультант стал самым популярным
В Сети появились данные о тест-драйве седана
Некрупных юношей не призовут в российскую армию
Дочери Алсу выступили на сцене Кремлевского дворца
Ольга Бузова озвучила семизначный ценник за
Просмотреть все новости
123