Компания Samsung разрабатывает несколько вариантов дизайна для флагмана Galaxy S10





Компания Samsung недавно на конференции для разработчиков представила несколько экранов с вырезами под названиями Infinity-U, Infinity-V и Infinity-O. В своём будущем флагмане производитель намерен применить экран Infinity-O с точечным вырезом под камеру на передней панели. Патент подтверждает данную информацию.Дизайн у большинства смартфонов предусматривает точечный вырез в левом верхнем углу, при этом между собой устройства различаются разной степенью закруглённости углов корпуса, а также ещё некоторыми деталями. На данный момент не известно, какой именно будет дизайн у флагмана. Если верить слухам, то в новой серии будет три модели – Galaxy S10 Lite, S10 и S10+, которые могут получить различные варианты оформления. Ожидается, что анонс Samsung Galaxy S10 состоится на MWC 2019.