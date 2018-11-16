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Компания Samsung разрабатывает несколько вариантов дизайна для флагмана Galaxy S10

В настоящее время разработчики компании Samsung трудятся над разными вариантами дизайна для флагманского смартфона Galaxy S10. Производитель уже получил патент, в котором описываются несколько моделей устройств без стандартного выреза.

Компания Samsung разрабатывает несколько вариантов дизайна для флагмана Galaxy S10

Компания Samsung недавно на конференции для разработчиков представила несколько экранов с вырезами под названиями Infinity-U, Infinity-V и Infinity-O. В своём будущем флагмане производитель намерен применить экран Infinity-O с точечным вырезом под камеру на передней панели. Патент подтверждает данную информацию.

Дизайн у большинства смартфонов предусматривает точечный вырез в левом верхнем углу, при этом между собой устройства различаются разной степенью закруглённости углов корпуса, а также ещё некоторыми деталями. На данный момент не известно, какой именно будет дизайн у флагмана. Если верить слухам, то в новой серии будет три модели – Galaxy S10 Lite, S10 и S10+, которые могут получить различные варианты оформления. Ожидается, что анонс Samsung Galaxy S10 состоится на MWC 2019.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 13:00

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