Ученые: Клубника и куркума могут спасти от старения





Первоначально исследователи занимались изучением куркумина и физетина, они являются разновидностью геронейропротектеров. Из них были синтезированы три новых химических соединения, которые затем были использованы на подопытных мышах и мухах.Эксперименты показали, что соединения геронейропротектеров в сочетании с куркумином и физетином значительно увеличивают срок жизни подопытных животных. Теперь исследователи собираются провести клинические испытания на людях, а уже в следующем году одно из производных куркумина начнут использовать в качестве лечебного средства от болезни Альцгеймера.