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Ученые: Клубника и куркума могут спасти от старения

Ученые обнаружили соединения, входящие в состав клубники и куркумы, способные замедлить процесс старения. По словам специалистов Института биологических исследование Солка, новая разновидность геропротектеров под названием геронейропротектеры является эффективным средством защиты от деменции.

Ученые: Клубника и куркума могут спасти от старения

Первоначально исследователи занимались изучением куркумина и физетина, они являются разновидностью геронейропротектеров. Из них были синтезированы три новых химических соединения, которые затем были использованы на подопытных мышах и мухах.

Эксперименты показали, что соединения геронейропротектеров в сочетании с куркумином и физетином значительно увеличивают срок жизни подопытных животных. Теперь исследователи собираются провести клинические испытания на людях, а уже в следующем году одно из производных куркумина начнут использовать в качестве лечебного средства от болезни Альцгеймера.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:50

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