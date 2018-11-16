Андрей Малахов побывал на экскурсии в квартире Ольги Бузовой





Сейчас Ольга Бузова живет на съемной квартире, но не оставляет надежды переехать на собственную жилплощадь. Малахова Ольга встретила с любимым той-терьером на руках и извинилась, что у нее нет мужских тапок.Также звезда призналась, что с гастролей привозит тапочки и «шампуньки» из отелей. Малахов ответил, что поступает так же, и что «это не лечится».На кухне Ольга первым делом продемонстрировала содержимое холодильника, в котором оказался стандартный набор «холостяка» - полуфабрикаты, колбаса, яйца и пиво.Также Малахову показали внушительную коллекцию туфель и большое количество джинсов в гардеробной, что не удивительно, ведь это любимая одежда Бузовой.Когда экскурсия переместилась в ванную, то Ольга призналась, что ни разу не лежала в своей джакузи, а наличие мужского халата в ванной объяснила подарком от Филиппа Киркорова, причем этот наряд она предпочитает носить сама.Самым удивительным сооружением в спальне Бузовой оказалась маленькая лесенка на кровать для любимых собачек Ольги – Челси и Евы.Отдельное место в квартире звезды отведено подаркам от фанатов, среди которых больше всего оказалось корон.