АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прекрасны во все времена: Составлен ТОП самых красивых актрис
EUR 75.54 USD 66.62
Курс валют на 16.11.2018

Андрей Малахов побывал на экскурсии в квартире Ольги Бузовой

Накануне, 15 ноября, вышла в эфир программа Андрея Малахова, гостем которой стала популярная певица и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова, а перед этим знаменитость устроила ведущему «Прямого эфира» экскурсию по своему жилищу.

Сейчас Ольга Бузова живет на съемной квартире, но не оставляет надежды переехать на собственную жилплощадь. Малахова Ольга встретила с любимым той-терьером на руках и извинилась, что у нее нет мужских тапок.

Андрей Малахов побывал на экскурсии в квартире Ольги Бузовой

Также звезда призналась, что с гастролей привозит тапочки и «шампуньки» из отелей. Малахов ответил, что поступает так же, и что «это не лечится».

На кухне Ольга первым делом продемонстрировала содержимое холодильника, в котором оказался стандартный набор «холостяка» - полуфабрикаты, колбаса, яйца и пиво.

Андрей Малахов побывал на экскурсии в квартире Ольги Бузовой

Также Малахову показали внушительную коллекцию туфель и большое количество джинсов в гардеробной, что не удивительно, ведь это любимая одежда Бузовой.

Когда экскурсия переместилась в ванную, то Ольга призналась, что ни разу не лежала в своей джакузи, а наличие мужского халата в ванной объяснила подарком от Филиппа Киркорова, причем этот наряд она предпочитает носить сама.

Андрей Малахов побывал на экскурсии в квартире Ольги Бузовой

Самым удивительным сооружением в спальне Бузовой оказалась маленькая лесенка на кровать для любимых собачек Ольги – Челси и Евы.

Отдельное место в квартире звезды отведено подаркам от фанатов, среди которых больше всего оказалось корон.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Клубника и куркума могут спасти от
В Москве McDonald’s оштрафовали на 400 000 рублей
В США признали автомат Калашникова самым
Участнику шоу «Замуж за Бузову» Евгению Назарову
Звезда «Дома-2» Вова Гаути потратил миллион
Брак Степаненко и Петросяна официально расторгнут
Александр Овечкин признался Анастасии Шубской в
Пожилая жена Гогена Солнцева может сесть в тюрьму
«Проявления дьявола»: Жители Никарагуа массово
Галкин показал нарезку видео семейной идиллии с
В ноябре наблюдается удорожание флагманского
Андрей Малахов побывал на экскурсии в квартире
В феврале 2022 года на Землю может упасть
Медики назвали самые распространенные ошибки при
Серийный выпуск спортивного седана Genesis G70
Прекрасны во все времена: Составлен ТОП самых
Ольга Бузова уверена, что без макияжа она
Андрей Разин похудел на 26 кг и сравнил себя с
Дженнифер Лопес за 20 минут заработала 2 миллиона
Уязвимость в Android-смартфонах позволяла следить
Сила рукопожатия имеет связь с состоянием
Lifan Murman вернется на российский рынок
Компания Skoda получила патент на название Kosmiq
Ученые: Сигарообразный астероид Оумуам обладает
Секретную природу «Башни Дьявола» в Соединённых
Apple планирует запустить функционирование Siri
В бывшей школе Ольги Бузовой отказались обсуждать
Племянник Меган Маркл рассказал, что
Дарья Друзьяк продемонстрировала свой беременный
Ученые: Повышенное содержание молекулы SGLT2
Просмотреть все новости