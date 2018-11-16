Александр Овечкин признался Анастасии Шубской в любви в день ее рождения

Овечкин, обращаясь к имениннице, назвал ее «моя девочка», «моя жизнь», что свидетельствует о трогательности его отношения к ней. Спортсмен отметил, что благодаря супруге он стал «самым счастливым человеком». «Спасибо за нашего очаровательного малыша!» - завершил поздравление хоккеист.Пост со словами любви, посвященный дню рождения супруги, Овечкин сопроводил ее фотографией. На фото 25-летняя Шубская с задумчивым взглядом запечатлена в автомобиле.Пара начала встречаться в 2015 году, летом 2017-го узаконила отношения, а в августе 2018-го у супругов появился сын. Мальчику дали имя Сергей в честь брата спортсмена, трагически погибшего в возрасте 25 лет.