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Александр Овечкин признался Анастасии Шубской в любви в день ее рождения

В день рождения Анастасии Шубской Александр Овечкин адресовал ей поздравительный пост в своем Instagram-аккаунте. Известный хоккеист признался жене в любви и поблагодарил ее за сына.

Александр Овечкин признался Анастасии Шубской в любви в день ее рождения

Овечкин, обращаясь к имениннице, назвал ее «моя девочка», «моя жизнь», что свидетельствует о трогательности его отношения к ней. Спортсмен отметил, что благодаря супруге он стал «самым счастливым человеком». «Спасибо за нашего очаровательного малыша!» - завершил поздравление хоккеист.

Пост со словами любви, посвященный дню рождения супруги, Овечкин сопроводил ее фотографией. На фото 25-летняя Шубская с задумчивым взглядом запечатлена в автомобиле.

Пара начала встречаться в 2015 году, летом 2017-го узаконила отношения, а в августе 2018-го у супругов появился сын. Мальчику дали имя Сергей в честь брата спортсмена, трагически погибшего в возрасте 25 лет.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:20

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