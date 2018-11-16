Прекрасны во все времена: Составлен ТОП самых красивых актрис

Мэрилин Монро

Кэмерон Диаз

Натали Портман

Анджелина Джоли





В свое время Монро считалась одной из самых сексуальных женщин в мире. Каждый мужчина хотел оказаться рядом с ней, блея мечтой стать ее любовником. Сама актриса, настоящее имя которой Норма Джин, имела огромное количество романов, но так и не смогла обзавестись детьми. С ее именем связано огромное количество скандалов и странных историй. Самой известной из них является роман с Джоном Кеннеди. Примечательно, что сам президент США никогда не комментировал подобные слухи, что зарождало еще большие подозрения у поклонников об их правдивости. Монро всегда мечтала о полноценной семье и несколько раз была беременна, но так и не смогла стать матерью. Смерть звезды стала довольно громким событием. Домработница Монро Юнис Мюррей рассказывала, что в ночь на 5 августа 1962 она зашла в комнату к актрисе и заметила, что она лежит без сознания. Приехавший на место доктор Хайман Энгельберг констатировал факт смерти Мэрилин Монро.Актриса в свое время удивила миллионы поклонников своим милым лицом, ставшим эталоном женской красоты на долгие годы. Несмотря на то, что многие считали внешность Диаз странной, но все же она снискала мировое признание. Будущая звезда родилась в штате Калифорния в семье немки и кубинца. Многие поклонники Диаз отмечают, что именно благодаря подобному симбиозу она получила такую оригинальную внешность. Кроме того, фанаты считают фигуру актрисы идеалом женственности и сексуальности. Стоит отметить, что с самого детства Диаз пользовалась большой популярностью среди представителей противоположного пола. Юность она провела в городе Лонг-Бич, где училась в одном классе со Снуп Догом. Сама будущая актриса была фанаткой Оззи Озборна, Metallica и Ван Халена.Звезда фильма «Леон», которая еще с малых лет привлекала взгляды мужчин благодаря своему милому лицу, даже сейчас считается одной из самых красивых актрис. Родилась она в Иерусалиме в семье медика и домохозяйки. Примечательно, что сейчас мать Натали Портман является ее агентом, ввиду чего ее работу в кинематографе можно смело назвать семейным бизнесом. В настоящее время звезда все реже появляется в блокбастерах, уделяя внимание собственному бизнесу и независимому кинематографу.В настоящее время внешность Анджелины Джоли сильно изменилась, но все помнят ее в образе сексуальной и женственной Лары Крофт. Кроме того, она три раза получала титул самой высокооплачиваемой женщины Голливуда. С самого детства Джоли работала в различных модельных агентствах, имея очень милое от природы лицо. Многие фанаты по сей день называют самой сексуальной частью ее тела губы. Сейчас актриса активно занимается благотворительностью, изредка появляясь на экранах. В скором времени она предстанет в образе злой волшебницы в сиквеле фильма «Малефисента».