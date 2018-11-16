Ольга Бузова уверена, что без макияжа она выглядит на 23 года

«Когда я говорю о дате 18.11.18, у меня дрожит голос, и сердце бешено колотится», - подчеркнула Бузова.

«Я выгляжу замечательно, чувствую себя так же, работоспособность у меня сумасшедшая, но в паспорте-то все написано», - подчеркнула поющая теледива.

«Когда я не накрашена, мне вообще больше 23 лет не дашь», - заявила Ольги.





Скоро у Ольги Бузовой состоится большой сольный концерт в «Crocus City Hall». Перед таким важным в своей жизни событием певица решила пообщаться с журналистами и рассказать, как готовится к 18 ноября, и почему начала задумываться о цифрах, которые указаны у нее в паспорте.По словам Ольги, сейчас ее просто-таки переполняют чувства волнения, ведь 19 ноября состоится самое главное и важное событие в ее жизни. Как оказалось, певица такой человек, который переживает по любому поводу и относится ко всему слишком серьезно, будь-то подарок на новый год младшей сестре или организация собственного дня рождения.Выяснилось, что новоиспеченная исполнительница готовит для своих поклонников не просто концерт, а настоящее шоу, которое ей помогает ставить один из лучших российских режиссеров Алексей Голубев.Также в интервью была затронула тема усыновления, о чем не так давно Ольга Бузова во всеуслышание заявила. По словам певицы, как бы ей ни хотелось жить вечно, она понимает, что время идет, и жизнь проходит, несмотря на то, что у нее она невероятная. Знаменитость уверена, что у нее уже есть, что рассказать своим наследникам.Ольга хочет не только многое дать своим детям и научить их потрясающим вещам, но и показать весь мир. Сейчас Бузова мечтает о дочке, которой она будет как старшая сестра.Бузова отметила, что не комплектует по поводу своего возраста, ведь в ее 32 года мало кто так же, как она хорошо выглядит.Певица поспешила указать на то, что стать мамой является ее осознанным желанием, так как понимает, что хочет ощутить жизнь во всех ее проявлениях. Именно поэтому Ольга мечтает в ближайшие несколько лет обзавестись наследниками, которым сможет отдавать свое тепло, любовь и заботу.