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Ольга Бузова уверена, что без макияжа она выглядит на 23 года

Поющая телеведущая Ольга Бузова убеждена, что без макияжа она выглядит на 23 года.

Скоро у Ольги Бузовой состоится большой сольный концерт в «Crocus City Hall». Перед таким важным в своей жизни событием певица решила пообщаться с журналистами и рассказать, как готовится к 18 ноября, и почему начала задумываться о цифрах, которые указаны у нее в паспорте.

Ольга Бузова уверена, что без макияжа она выглядит на 23 года

По словам Ольги, сейчас ее просто-таки переполняют чувства волнения, ведь 19 ноября состоится самое главное и важное событие в ее жизни. Как оказалось, певица такой человек, который переживает по любому поводу и относится ко всему слишком серьезно, будь-то подарок на новый год младшей сестре или организация собственного дня рождения.

«Когда я говорю о дате 18.11.18, у меня дрожит голос, и сердце бешено колотится», - подчеркнула Бузова.

Выяснилось, что новоиспеченная исполнительница готовит для своих поклонников не просто концерт, а настоящее шоу, которое ей помогает ставить один из лучших российских режиссеров Алексей Голубев.

Также в интервью была затронула тема усыновления, о чем не так давно Ольга Бузова во всеуслышание заявила. По словам певицы, как бы ей ни хотелось жить вечно, она понимает, что время идет, и жизнь проходит, несмотря на то, что у нее она невероятная. Знаменитость уверена, что у нее уже есть, что рассказать своим наследникам.

Ольга хочет не только многое дать своим детям и научить их потрясающим вещам, но и показать весь мир. Сейчас Бузова мечтает о дочке, которой она будет как старшая сестра.

Ольга Бузова уверена, что без макияжа она выглядит на 23 года

«Я выгляжу замечательно, чувствую себя так же, работоспособность у меня сумасшедшая, но в паспорте-то все написано», - подчеркнула поющая теледива.

Бузова отметила, что не комплектует по поводу своего возраста, ведь в ее 32 года мало кто так же, как она хорошо выглядит.

«Когда я не накрашена, мне вообще больше 23 лет не дашь», - заявила Ольги.

Певица поспешила указать на то, что стать мамой является ее осознанным желанием, так как понимает, что хочет ощутить жизнь во всех ее проявлениях. Именно поэтому Ольга мечтает в ближайшие несколько лет обзавестись наследниками, которым сможет отдавать свое тепло, любовь и заботу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:21

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