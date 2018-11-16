Lifan Murman вернется на российский рынок





Эксперты отмечают, что модель пользовалась низким спросом из-за откровенно слабого двигателя при большой массе автомобиля. Вес машины составлял около 1500 килограммов, а мощность двигателя составляла 125 лошадиных сил. По этой причине даже если в салоне находилось три человека, то автомобилю было сложно ехать, особенно в гору.Из-за низкого спроса модель убрали с реализации в России. На недавнем общем собрании учредителей компании было принято решение вернуть Lifan Murman на российский рынок. Обновленный автомобиль будет стоить дешевле и войдет в нишу бюджетных седанов. За счет снижения стоимости производители намерены увеличить объем продаж.Lifan Murman оснащен двигателем объемом 1,8 литра мощностью 125 лошадиных сил при 162 Нм крутящего момента. Трансмиссия представлена пятиступенчатой механической коробкой переключения передач, привод — только передний. Габариты седана составляют 4865х1835х1480 при 2775 миллиметров колесной базы. Максимальная скорость автомобиля — 179 километров в час. Стоимость модели составляет от 989 тысяч до 1,03 миллиона рублей.