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В бывшей школе Ольги Бузовой отказались обсуждать певицу

Директор бывшей школы поющей телеведущей Ольги Бузовой запретил пускать на территорию учебного заведения журналистов.

Ольга Бузова довольно быстро стала главным персонажем медиа-пространства в российском шоу-бизнесе. Теледива находит время не только для того, чтобы записывать новые песни и снимать свежие видеоклипы, но и вести скандальное реалити-шоу «Дом-2» и посещать различные телепрограммы.

В бывшей школе Ольги Бузовой отказались обсуждать певицу

В этот раз Ольгу пригласили на многими любимую телепередачу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, на которой телеведущий шоу сообщил знаменитости, что в ее бывшей школе напрочь отказались обсуждать новоиспеченную певицу.

В ходе программы были продемонстрированы кадры, снятые журналистами шоу, на которых видно, что попасть в учебное заведение им так и не удалось, а все из-за того, что директор запретил пускать на территорию школы СМИ.

Впрочем, репортерам посчастливилось пообщаться с преподавателем английского языка Галиной Михайловной, которая преподавала в школе и обучала Ольгу Бузову. По словам учительницы, ее очень шокировало то, что директор категорически отказался обсуждать поющую телеведущую.

В бывшей школе Ольги Бузовой отказались обсуждать певицу

Как удалось выяснить, Галина Михайловна предполагает, что это связано с тем, что Ольга довольно откровенно себя ведет. Преподаватель отметила, что сейчас в школе Бузову считают слишком доступной и несерьезной.

Нужно сказать, что подобные заявления бывшей учительницы очень расстроили ранимую певицу. Оля подчеркнула, что ее шокировало такое мнение о ней в ее родной школе.


Также Галина Михайловна добавила, что в школьные годы Бузова очень хорошо училась, однако у нее все-таки имелись некоторые проблемы. Оказывается, что мало кого в учебном заведении устраивало поведение будущей знаменитости, а особенно то, как она одевалась. По словам преподавателя, Ольга постоянно игнорировала школьную форму и приходила на занятия в очень коротких юбках и платьях.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:40

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