В бывшей школе Ольги Бузовой отказались обсуждать певицу





Ольга Бузова довольно быстро стала главным персонажем медиа-пространства в российском шоу-бизнесе. Теледива находит время не только для того, чтобы записывать новые песни и снимать свежие видеоклипы, но и вести скандальное реалити-шоу «Дом-2» и посещать различные телепрограммы.В этот раз Ольгу пригласили на многими любимую телепередачу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, на которой телеведущий шоу сообщил знаменитости, что в ее бывшей школе напрочь отказались обсуждать новоиспеченную певицу.В ходе программы были продемонстрированы кадры, снятые журналистами шоу, на которых видно, что попасть в учебное заведение им так и не удалось, а все из-за того, что директор запретил пускать на территорию школы СМИ.Впрочем, репортерам посчастливилось пообщаться с преподавателем английского языка Галиной Михайловной, которая преподавала в школе и обучала Ольгу Бузову. По словам учительницы, ее очень шокировало то, что директор категорически отказался обсуждать поющую телеведущую.Как удалось выяснить, Галина Михайловна предполагает, что это связано с тем, что Ольга довольно откровенно себя ведет. Преподаватель отметила, что сейчас в школе Бузову считают слишком доступной и несерьезной.Нужно сказать, что подобные заявления бывшей учительницы очень расстроили ранимую певицу. Оля подчеркнула, что ее шокировало такое мнение о ней в ее родной школе.Также Галина Михайловна добавила, что в школьные годы Бузова очень хорошо училась, однако у нее все-таки имелись некоторые проблемы. Оказывается, что мало кого в учебном заведении устраивало поведение будущей знаменитости, а особенно то, как она одевалась. По словам преподавателя, Ольга постоянно игнорировала школьную форму и приходила на занятия в очень коротких юбках и платьях.